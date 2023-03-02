韓流天團Apink睽違五年「全員集合」出道12年七度訪台成「台北通」!4/1攜新輯《Pink Drive》五人華麗回歸

出道十二年的韓國人氣女團Apink允諾與PANDA再訪台北的約定，宣布4/1即將在新北五股工商展覽館開唱，在台擁粉無數的她們即將七度訪台，可說創下韓國女團來台次數最多的團體之一，加上去年底成員初瓏、普美、恩地又相繼接力來台辦FAN MEETING，重視台粉的程度可見一般！

Apink宣布將迎來全新迷你專輯《Pink Drive》，2023年她們將「全員集合」來台開唱，這也是睽違五年後五位成員朴初瓏、尹普美、鄭恩地、金南珠、吳夏榮再次合體辦亞洲巡演，令粉絲更加期待Apink五人完整回歸的華麗大秀！搭配全新迷你專輯名稱《Pink Drive》，這次同名巡演海報也搶先曝光，只見五人化身"Pink Lady"坐在敞篷車上展現新氣象，象徵Apink全員回歸將啟程出發，而她們也預告這次台北演唱會除了將演唱許多膾炙人口的歌曲外，更將為粉絲率先帶來新歌首唱，Apink期盼透過這次演出，再次與PANDA們創造回憶！



相隔五年再次全員合體來台開唱的Apink特別提前錄製VCR向台粉問候，只見五人在鏡頭前大秀中文甜喊：「很想你們！」傳遞思念之情，更不忘跟台粉喊話：「等我們來！我愛你們！」事實上多次訪台的Apink早已練就一身中文能力，唱起中文歌更是字正腔圓、功力精湛，像是先前恩地個人來台辦演唱會時就曾為台粉帶來膾炙人口的帶來電影《月老》主題曲〈如果可以〉，讓粉絲們聽得如癡如醉，而去年以小分隊CHOBOM名義來台辦見面會的初瓏和普美則唱了台劇《想見你》主題曲〈想見你想見你想見你〉讓歌迷大呼驚喜！而一向寵粉的Apink特別預告在4/1的演唱會上將有驚喜要送給PANDA們，「請大家可以期待一下！」



疫情前曾創下連續三年來台開唱的Apink，幾乎每次巡演都把台北當成必訪之地，她們除了期待與台粉碰面，更對寶島美食魂牽夢縈，每每來台總是「吃貨魂」上身的Apink，這次趁著全員到齊決定約定好來個美食之旅，成員們更許願把想念的美食一次吃個夠，除此之外，與崔始源一起合拍《酒鬼都市女人們》的鄭恩地，更因為前陣子看到始源趁著SUPER JUNIOR演唱會來台朝聖麻辣鍋的吃貨模樣，讓她決定約團員們一起吃鍋嚐鮮，期待「吃貨之旅」的她笑說：「光想到就開始流口水了！」



Apink儼然成「台北通」，除了美食之外，更向經紀公司提議要來個北海岸之旅，由於上次初瓏和普美來台時跑到淡水玩卻因為時間關係來不及看到美麗的夕陽，這次趁著全員來台，兩人與其他三名團員約好要一起到陽明山、淡水走走，用看夕陽為這次訪台之旅畫下美麗的句點。



2023 Apink FANCONCERT in Taipei [Pink drive]

演出日期：2023年4月1日(六)18:00

演出地點：新北工商展覽中心

演出場地地址：新北市五股區五權路1號

售票日期及時間：2023年3月4日 (六) 11:19

售票系統：全台ibon機台及網站

票價：$5,800/ $4,600/ $3,400 (全區對號入座)

粉絲福利：彩排/ 簽名拍立得/ 粉絲送別/ 限定小卡

主辦單位：D-SHOW/ 日出娛樂

協辦單位：中創演藝/ idol

經紀公司：IST ENTERTAINMENT

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