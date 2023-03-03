《那年，我们的夏天》金多美、《青春月谭》全昭霓打造动人电影《灵魂伴侣》！

《灵魂伴侣》以1990年代的济州岛为故事背景，叙述一见如故的美素（金多美 饰）、荷恩（全昭霓 饰）以及振宇（边佑锡 饰），三人之间所交织出充满喜悦、悲伤、心动、眷恋的故事。

年度动人巨献《灵魂伴侣》由《魔女二部曲：另一个她》、《咒术尸战》制作团队精心打造，集结《那年，我们的夏天》金多美、《青春月谭》全昭霓（网译：全少妮）、《20世纪少女》边佑锡等实力派演员，打造一段最刻骨铭心的动人生命故事！出道即被誉为「怪物新人」的金多美，以电影《魔女》系列、电视剧《梨泰院Class》与《那年，我们的夏天》等作深受观众喜爱，这次她在《灵魂伴侣》中所饰演的「美素」和妈妈一起搬到济州岛，遇见了灵魂知己「荷恩」，她表示：「虽然『美素』外在看似自由奔放，但其实是个内心有著伤痛的人物，很可爱又坚强！『美素』常常戴著安全帽，我想那就是自由的象徵！」

＊专访：金多美、全昭霓怎样投入角色成为灵魂知己？



而近期以热播韩剧《青春月谭》造成话题的全昭霓，去年确定将主演《尸速列车》延尚昊导演的新作韩版《寄生兽》后备受瞩目，这次全昭霓在《灵魂伴侣》中饰演「荷恩」一角，她十分憧憬「美素」，为了唯一的灵魂伴侣「美素」，总是守在她身旁，对於这个角色，全昭霓表示：「『荷恩』在某个瞬间会仔细看著周遭的一切，我喜欢自然地展现她那个模样，她是个很烦恼该如何感受这世界的人物。」此外，以《20世纪少女》成为新一代男神的边佑锡，在《灵魂伴侣》中饰演和「荷恩」、「美素」拥有特别友情的「振宇」一角，边佑锡表示：「『振宇』是个追求安定人生的人物，也努力去实现成为医生的梦想。」他还开玩笑地说：「希望大家能藉由电影确认『振宇』最后是否有成为医生！」年度动人巨献《灵魂伴侣》3月31日（周五）在台上映！



金多美为《灵魂伴侣》狂练跳舞机跳到全身湿透！全昭霓直呼快晕倒！

金多美和全昭霓在《灵魂伴侣》中饰演感情深厚的挚友，金多美也透露和全昭霓合作的感想，她表示：「之前就很想和全昭霓姐姐见一面，但没想到会因参演《灵魂伴侣》而碰面了。我们的默契好到让我心想『竟然能熟到这种程度？』，我们彼此分享了很多内心的想法，而且昭霓姐很真心地对待我，拍摄过程真的非常幸福！」全昭霓则说：「一想到能和金多美合作真的很开心！而且为了能成为灵魂伴侣，也产生了野心！若太靠近的话或许会产生反感，所以我们不疾不徐地变亲近了，彼此变得舒服自在的过程也令我感到很幸福！」



在电影《灵魂伴侣》中，绘画是「美素」和「荷恩」之间的媒介，金多美和全昭霓为了这部作品也事先学习美术，金多美表示：「第一次学了拿铅笔的方式和涂法，而且『美素』和『荷恩』的作画方式不太一样，我们努力表现出她们的不同之处。」全昭霓则说：「在基本功的部分下了功夫，虽然无法画出完整的画作，但特别注意姿势和手的模样。」她也透露两人的绘画风格也展现了「美素」和「荷恩」的个性，画抽象画的「美素」将当时的印象透过自己的方式再次解释；画著如照片般的画的「荷恩」则会一直留心观察周遭的事物。



《灵魂伴侣》制作发表会时，金多美还透露和全昭霓一起为本作努力练习跳舞机的过程令她印象深刻，全昭霓对此表示：「我们彷佛在为以跳舞机为主题的电影做准备，认真地练习玩跳舞机，背部几乎都湿透了，在地下练习室练习时，感觉都快晕倒了。一直练习的话血糖会降低，所以我们就边吃巧克力边努力地练习！」金多美也笑说：「我也是第一次在电影里玩跳舞机！」主持人则说金多美和全昭霓两人可以参加街舞竞赛节目《街头女战士》了，令她们大笑不已！



导演戏称金多美为「片场老大」竟制止「187公分男神」装可爱？！

1995年生的金多美、1991年生的全昭霓和边佑锡，在《灵魂伴侣》中散发出犹如老友般的深厚情谊，将让观众产生共鸣、心动不已！而对於和边佑锡合作的感想，金多美表示：「我觉得他就像『振宇』这个角色一样，眼睛看起来真的很纯粹，实际看到他时，觉得他真的就是『振宇』，更重要的是，他的身高比我想的还高！」身高170公分的金多美，谈论著187公分高的边佑锡，也让两人忍不住笑了出来！金多美也大赞边佑锡：「拍摄过程中，『振宇』这个角色很难诠释，他与『美素』、『荷恩』之间有著暧昧不清又游移不决的情感，似乎也带给我们一些热烈的情绪。」全昭霓则称赞边佑锡：「边佑锡的外表虽然看起来不易亲近，但他先接近我、对我很亲切，是个很棒的人，个性十分温柔。」



边佑锡则不好意思地说：「我觉得自己不能造成大家的麻烦。实际见面后，多美努力让我在拍摄现场感到自在，昭霓也主动接近我。而且她们两位对我来说都是电影界的前辈，当我感到有困难时，便会询问她们两位的意见，为了诠释好『振宇』这个角色暧昧不清的感觉，我也更加努力了！」闵永根导演则爆料：「在拍摄现场时，边佑锡演员反而最像老么，金多美演员虽然年纪最小，却像老大一样！老么边佑锡为了得到关爱而装可爱的话，金多美演员会叫他克制一点！」爆笑的拍摄花絮，令人更期待三位演员在作品中展现独特的默契！年度动人巨献《灵魂伴侣》3月31日（周五）在台上映！









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