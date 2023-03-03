《那年，我們的夏天》金多美、《青春月譚》全昭霓打造動人電影《靈魂伴侶》！

《靈魂伴侶》以1990年代的濟州島為故事背景，敘述一見如故的美素（金多美 飾）、荷恩（全昭霓 飾）以及振宇（邊佑錫 飾），三人之間所交織出充滿喜悅、悲傷、心動、眷戀的故事。

年度動人鉅獻《靈魂伴侶》由《魔女二部曲：另一個她》、《咒術屍戰》製作團隊精心打造，集結《那年，我們的夏天》金多美、《青春月譚》全昭霓（網譯：全少妮）、《20世紀少女》邊佑錫等實力派演員，打造一段最刻骨銘心的動人生命故事！出道即被譽為「怪物新人」的金多美，以電影《魔女》系列、電視劇《梨泰院Class》與《那年，我們的夏天》等作深受觀眾喜愛，這次她在《靈魂伴侶》中所飾演的「美素」和媽媽一起搬到濟州島，遇見了靈魂知己「荷恩」，她表示：「雖然『美素』外在看似自由奔放，但其實是個內心有著傷痛的人物，很可愛又堅強！『美素』常常戴著安全帽，我想那就是自由的象徵！」

＊專訪：金多美、全昭霓怎樣投入角色成為靈魂知己？



而近期以熱播韓劇《青春月譚》造成話題的全昭霓，去年確定將主演《屍速列車》延尚昊導演的新作韓版《寄生獸》後備受矚目，這次全昭霓在《靈魂伴侶》中飾演「荷恩」一角，她十分憧憬「美素」，為了唯一的靈魂伴侶「美素」，總是守在她身旁，對於這個角色，全昭霓表示：「『荷恩』在某個瞬間會仔細看著周遭的一切，我喜歡自然地展現她那個模樣，她是個很煩惱該如何感受這世界的人物。」此外，以《20世紀少女》成為新一代男神的邊佑錫，在《靈魂伴侶》中飾演和「荷恩」、「美素」擁有特別友情的「振宇」一角，邊佑錫表示：「『振宇』是個追求安定人生的人物，也努力去實現成為醫生的夢想。」他還開玩笑地說：「希望大家能藉由電影確認『振宇』最後是否有成為醫生！」年度動人鉅獻《靈魂伴侶》3月31日（週五）在臺上映！



金多美為《靈魂伴侶》狂練跳舞機跳到全身濕透！全昭霓直呼快暈倒！

金多美和全昭霓在《靈魂伴侶》中飾演感情深厚的摯友，金多美也透露和全昭霓合作的感想，她表示：「之前就很想和全昭霓姐姐見一面，但沒想到會因參演《靈魂伴侶》而碰面了。我們的默契好到讓我心想『竟然能熟到這種程度？』，我們彼此分享了很多內心的想法，而且昭霓姐很真心地對待我，拍攝過程真的非常幸福！」全昭霓則說：「一想到能和金多美合作真的很開心！而且為了能成為靈魂伴侶，也產生了野心！若太靠近的話或許會產生反感，所以我們不疾不徐地變親近了，彼此變得舒服自在的過程也令我感到很幸福！」



在電影《靈魂伴侶》中，繪畫是「美素」和「荷恩」之間的媒介，金多美和全昭霓為了這部作品也事先學習美術，金多美表示：「第一次學了拿鉛筆的方式和塗法，而且『美素』和『荷恩』的作畫方式不太一樣，我們努力表現出她們的不同之處。」全昭霓則說：「在基本功的部分下了功夫，雖然無法畫出完整的畫作，但特別注意姿勢和手的模樣。」她也透露兩人的繪畫風格也展現了「美素」和「荷恩」的個性，畫抽象畫的「美素」將當時的印象透過自己的方式再次解釋；畫著如照片般的畫的「荷恩」則會一直留心觀察周遭的事物。



《靈魂伴侶》製作發表會時，金多美還透露和全昭霓一起為本作努力練習跳舞機的過程令她印象深刻，全昭霓對此表示：「我們彷彿在為以跳舞機為主題的電影做準備，認真地練習玩跳舞機，背部幾乎都濕透了，在地下練習室練習時，感覺都快暈倒了。一直練習的話血糖會降低，所以我們就邊吃巧克力邊努力地練習！」金多美也笑說：「我也是第一次在電影裡玩跳舞機！」主持人則說金多美和全昭霓兩人可以參加街舞競賽節目《街頭女戰士》了，令她們大笑不已！



導演戲稱金多美為「片場老大」竟制止「187公分男神」裝可愛？！

1995年生的金多美、1991年生的全昭霓和邊佑錫，在《靈魂伴侶》中散發出猶如老友般的深厚情誼，將讓觀眾產生共鳴、心動不已！而對於和邊佑錫合作的感想，金多美表示：「我覺得他就像『振宇』這個角色一樣，眼睛看起來真的很純粹，實際看到他時，覺得他真的就是『振宇』，更重要的是，他的身高比我想的還高！」身高170公分的金多美，談論著187公分高的邊佑錫，也讓兩人忍不住笑了出來！金多美也大讚邊佑錫：「拍攝過程中，『振宇』這個角色很難詮釋，他與『美素』、『荷恩』之間有著曖昧不清又游移不決的情感，似乎也帶給我們一些熱烈的情緒。」全昭霓則稱讚邊佑錫：「邊佑錫的外表雖然看起來不易親近，但他先接近我、對我很親切，是個很棒的人，個性十分溫柔。」



邊佑錫則不好意思地說：「我覺得自己不能造成大家的麻煩。實際見面後，多美努力讓我在拍攝現場感到自在，昭霓也主動接近我。而且她們兩位對我來說都是電影界的前輩，當我感到有困難時，便會詢問她們兩位的意見，為了詮釋好『振宇』這個角色曖昧不清的感覺，我也更加努力了！」閔永根導演則爆料：「在拍攝現場時，邊佑錫演員反而最像老么，金多美演員雖然年紀最小，卻像老大一樣！老么邊佑錫為了得到關愛而裝可愛的話，金多美演員會叫他克制一點！」爆笑的拍攝花絮，令人更期待三位演員在作品中展現獨特的默契！年度動人鉅獻《靈魂伴侶》3月31日（週五）在臺上映！









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