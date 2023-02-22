TWICE今年举办出道以来规模最大的全球巡演！携新专辑回归，定延又美回来了

TWICE将在今年举行出道以来最大规模的世界巡回演唱会。

22日，TWICE所属经纪公司JYP娱乐通过官方SNS公开了TWICE第5轮世界巡演「Ready To Be」的官方宣传海报，巡演名称「Ready To Be」与新专辑主打曲同名，同时还爆光了首轮演出计划。

根据海报显示，TWICE将於4月15日至7月9日期间陆续在澳洲悉尼&墨尔本、日本大阪&东京、美国洛杉矶&奥克兰&西雅图&达拉斯&休斯顿&芝加哥&纽约&亚特兰大、加拿大多伦多等全球14个城市举行17场演唱会。 此次巡演是TWICE出道以来规模最大的巡演，仅仅是首批公开的城市数量就远超TWICE以往举办的规模，据悉这也是K-POP女团时尚规模最大的巡演。



此前TWICE在日本开唱，成为了第一只站上东京小巨蛋的韩国女团，藉著这股声势，她们将继续冲击美国LA的SoFi Stadium（7万席）、纽约的MetLife Stadium（8万席）等。

此外，TWICE将於3月10日下午正式发布第12张迷你专辑《Ready To Be》，JYP已经公开了成员们的回归概念照和宣传影片，主打梦幻氛围，尤其是之前因为生病变胖的定延这次回归明显瘦了很多，重返颜值巅峰。



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