Bubble初级学员张员瑛！第一次使用泡泡就失误了XD

粉丝们终於等到了IVE张员瑛开通Bubble，没想到她第一次使用就失误了。

最近为了和粉丝们一对一交流，张员瑛特意开通了泡泡，因为还不熟悉使用方法，她率先给粉丝们打了预防针，表示「我是第一次使用泡泡，有失误的话也请原谅，泡泡小鸡仔员瑛」（韩语中经常用「小鸡仔」来形容新人）。没想到张员瑛这句话发完没过一分钟，就出现了小失误。



张员瑛表示：「今天晚上和我联系著度过吧。 @@做个好梦/晚安/下次见。」 实际上@要标注3次，但张员瑛只标注了2次，而且这则信息原本应该分成三条发出，但因为她不懂操作，一次性发了出去。 张员瑛第一次泡泡使用记以失败告终。



버블병아리장원영 한번보내는데 시간걸리니까 / 치면서 굿나잇인사 한번에다보냄 아너무사랑스러워 pic.twitter.com/BzKHbnzCrM — 몰리!! (@102loversclub) February 20, 2023

人气爆棚的张员瑛，这个小失误在粉丝看来也是可爱至极，大家纷纷留言称：「哈哈哈哈哈哈，也太可爱了吧」、「从头到尾怎么能这么可爱」等。

此外，张员瑛所在的IVE确定将於4月携首张常规专辑重磅回归，近期正在做最后的准备，这也是团队继去年8月发行的第三张单曲专辑《After LIKE》，睽违7个月的回归，另粉丝们非常期待。



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