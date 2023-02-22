TWICE今年舉辦出道以來規模最大的全球巡演！攜新專輯回歸，定延又美回來了

TWICE將在今年舉行出道以來最大規模的世界巡迴演唱會。

22日，TWICE所屬經紀公司JYP娛樂通過官方SNS公開了TWICE第5輪世界巡演「Ready To Be」的官方宣傳海報，巡演名稱「Ready To Be」與新專輯主打曲同名，同時還爆光了首輪演出計劃。

根據海報顯示，TWICE將於4月15日至7月9日期間陸續在澳洲悉尼&墨爾本、日本大阪&東京、美國洛杉磯&奧克蘭&西雅圖&達拉斯&休斯頓&芝加哥&紐約&亞特蘭大、加拿大多倫多等全球14個城市舉行17場演唱會。 此次巡演是TWICE出道以來規模最大的巡演，僅僅是首批公開的城市數量就遠超TWICE以往舉辦的規模，據悉這也是K-POP女團時尚規模最大的巡演。



此前TWICE在日本開唱，成為了第一隻站上東京小巨蛋的韓國女團，藉著這股聲勢，她們將繼續衝擊美國LA的SoFi Stadium（7萬席）、紐約的MetLife Stadium（8萬席）等。

此外，TWICE將於3月10日下午正式發佈第12張迷你專輯《Ready To Be》，JYP已經公開了成員們的回歸概念照和宣傳影片，主打夢幻氛圍，尤其是之前因為生病變胖的定延這次回歸明顯瘦了很多，重返顏值巔峰。



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