《浪漫速成班》郑敬淏眼神甜出汁！与全道嬿恋情进度神速获祝福〜钢弹秘密客的身分也揭晓啦！（EP.11 - 12）

[有雷] 《浪漫速成班》在海伊鼓起勇气说出真相后，郑敬淏与全道嬿终於名正言顺地成为情侣，同时钢弹连续杀人案也即将真相大白。郑敬淏的心腹智室长渐渐露出了不为人知的一面，甚至还改名换姓想埋藏过往！他应该就是那位梦中出现的女学生的弟弟。

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南海伊在直播中大声说出行善（全道嬿饰）只是自己的阿姨并非生母，让这段恋情从惹人非议转为正面祝福，崔直说（郑敬淏饰）声势也突然反转成为国民浪漫男，许多补习班业者争相邀请他加入，原本离职的员工也再度回锅。最开心的莫过於恋情中的男女主角，两人终於能够放胆相爱了。原本担心受到同学非议的海伊，想不到反而受到同学们的大力称赞，让她终於也展开笑颜。



智室长安排了许多补习班的邀约会谈，但最终崔直说仍然感念以往骄傲补习班最初的赏识，在与行善的讨论下决定再回到骄傲补习班。智室长感到自己的计画遭破坏，开始将行善视为眼中钉，刻意安排超满的行程，还删掉她传给直说的讯息，行径相当诡异，他拥有的那支钢笔，似乎说明了他的身分就是过往令崔直说内疚不已的那位优秀女学生的弟弟…甚至他还隐姓埋名！



善材的哥哥熙材因为行踪与钢弹秘密客重叠而遭警方调查，但看著他全力救助流浪猫的样子，甚至关在房间里感到恐惧，绝对不是犯案人。但熙材拒绝开口沟通，律师母亲也只想想办法替他辩护脱罪，却不愿聆听真相或相信自己的儿子。站在法庭上的熙材最后终於开口，表示自己只是陈老师命案的目击证人，而非加害者。



南海伊帮了阿姨让恋情甜蜜进行，自己也收到了体育帅哥建厚的告白，建厚的直接比起善材的内敛更有优势，当然海伊仍挂心著为哥哥心烦意乱的善材，善材大方与海伊分享母亲提供的试卷，但两人在考试时的眼神似乎相当诡异……



崔直说即使工作忙碌，仍然不忘俗气的送花，以及凌晨等门只为了与行善到市场约会，两人享受著夜晚睡前的互传讯息，甜蜜不已。但敏感的行善早已感受到智室长对她的敌意，甚至在游艇上还刻意害她摔倒手腕受伤。虽然崔直说不觉得智室长行为有异，但仍然因担心她的伤势而留下行善在自家过夜。钢弹秘密客在车内拿著弹弓瞄准了在店门口整理开店的南行善，果然就是大家所猜想的智室长！



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