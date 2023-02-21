李帝勋有什么错？出演节目被资深女艺人言语骚扰！网友气炸了：性别对换的话，当事人该被封杀了

某位元老级搞笑女艺人对男演员李帝勋的言论令广大粉丝和网友很气愤。

前两天，李帝勋参与了广播节目《两点逃出Cultow Show》的录制，为新剧《模范计程车2》（港译：模范的士2）做宣传。访谈期间，众人就提到了这几日在网路上十分火爆的李帝勋半裸剧照。男性主持人金泰均感叹李帝勋身型健硕，夸赞他很像李小龙，这不是在拍电视剧，倒像是在拍摄Netflix最近人气很高的综艺《体能之巅：百人大挑战》，李帝勋解释自己疯了一样的健身，并且常吃鸡胸肉和牛肉，才有了预告及剧照中的身材。



听到这里作为主持人的搞笑女艺人李京实说道：「看到胸和胸之间的沟了吗，在那（两胸之间）滴水在可以在下面接著喝吧，那就是药水吧，就成了净水吧。从喉结处开始就是净水，我们接来喝的话就是药水。女人看到沟就想陷进去，新的净水器。」一旁的金泰均听完之后也觉得不妥，连忙打圆场，称「姐姐不该从电视机里接水啊」。



相关发言很快就在韩网上传播开来，引起了广大网民的不满，众人留言称：「开这种玩笑已经是毫无分寸了」、「要是男艺人对女艺人说这种话估计被封杀了」、「要实现真正意义上的男女平等」、「私下这么说也就罢了，居然敢在广播节目直播」、「 这些大妈不顾及影响，经常在节目中有意无意开这种玩笑，滚出娱乐圈吧」、「她年轻时告发上司性骚扰，自己也一样」、「退圈，真恶心」等，纷纷表达愤怒。



此外，随著事情愈演愈烈，节目组已经下架了相关影片。韩媒还报导称大学生A某以涉嫌「利用通信媒体传秽」向警方告发了李京实。

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