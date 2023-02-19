「以宽容之心支持我，我会一如既往感恩」李升基发布多国语言文字献粉丝，仍旧不被支持

李升基自从2021年承认和演员李多寅交往后，在韩国的声誉大跌，因为李多寅的继父曾涉入经济犯罪，给人观感不佳。

本月7日，李升基正式宣布和李多寅步入礼堂，韩国民众对於李升基更加失望了，因为这期间他对经纪公司Hook娱乐展开告诉，Hook娱乐压榨他近20年，有网友酸李升基「自己被骗，却还要和诈欺犯的女儿结婚」。

即使结婚心意已决，有了新作品《PEAK TIME》担任主持人，大家对於他的话题还是围绕著「为何要和李多寅在一起」。

昨（18）日下午，李升基以全新形象照为背景，发布了一串文字献给粉丝Airen，韩文版翻译如下：

「尊敬、亲爱的Airen，因为我是不善於表达的人，所以没能即时向大家传达真心。我想对无时无刻都对我抱持著信任的粉丝们表达深深的敬意和爱意，有大家的爱，我才能走到今天。为了不辜负你们的爱，我会更加努力，现在由我来守护粉丝们。请大家以宽容之心看待，一直很感谢你们。变得幸福吧Airen！」



英文、中文与日文：



见李升基的限时动态，海外有不少Airen转发给予支持，但同时也有很多韩国网友回头在李升基先前的IG毫不相关的发文底下留言，抨击准丈母娘甄美里称自己是受害者太扯、还带律师要告粉丝造谣。



事情传到‎韩国论坛Theqoo更是爆炸，Theqoo再因李升基掀起议论，网友纷纷留言：「粉丝团都闹翻了，自己却平和说著话」「从什么时候开始听粉丝话了……」「看来还是很在意粉丝团啊」「现在才来守护粉丝……」「粉丝们也不是傻瓜，只想哄粉丝，反应反而会不好」「不是，就安静待著就好……」「为什么要粉丝们感到幸福？应该是自己幸福吧？」

有网友表示早就脱粉很久了，也有网友直指问题点「结婚是你的选择，但不祝福也是我们的选择」。

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