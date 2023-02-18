出道11年终於SOLO！官方推出黄旼炫专属应援手灯爆炸可爱，网友：「我不是粉丝，也想要入手一支啦」

买一支放家里当装饰真的好可爱喔，少女心爆发了我！

人气男团 NU'EST 的成员黄旼炫终於要以 SOLO 歌手活动啦！从 NU'EST、Wanna One、回归原团体，然后也挑战了演戏（《还魂：光与影》的徐律），现阶段还主持了选秀节目《BOYS PLANET》，也即将要以SOLO歌手展开个人的音乐活动，真的是扎扎实实的全方位艺人。



这一次他将在2月27日发行首张专辑《Truth or Lie》，用真实和谎言来当作概念，黑白风格切换，推出了「Hidden」和「Broken」两种不同的版本，展现出相当性感的面貌。



官方释出的全新应援手灯也非常可爱，这颗粉色饱满的水蜜桃，让许多人都非常想入手，啊…目前是卖光抢光的状态，官方赶快补货啊！TAT



《Truth or Lie》概念预告：



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