《还魂》李宰旭挟高人气3/26扑台 允诺三年半前与台粉约定办首场见面会

《还魂》「张煜」来了！3/26二次访台办首场见面会预告宠粉！近期因主演韩剧《还魂》爆红的新生代大势演员李宰旭，日前展开自己出道4年来的首次亚洲巡回粉丝见面会，三年半前曾来台宣传剧喊话「以后一定排见面会」的他果真履行当时的约定再度访台，并订於3月26日晚上6:00在DSpace元动空间(原ATT SHOW BOX)举办台北站见面会！

为此李宰旭特别录制VCR隔海与台粉打招呼，更用字正腔圆的中文跟大家问候：「大家好我是李宰旭！」影片中他特别提到近况：「因为大家给予的爱与应援，我正努力工作中，这是为了亲自跟大家见面，我即将要去台北，3/26我们在台北见吧！」而特别这也是李宰旭在台湾首次与粉丝近距离互动，除了现场与大家合影、玩游戏外，演技精湛的他也将展现演戏以外的歌唱才华开金嗓献唱多首好歌，让粉丝一饱耳福！此外，期待与台粉相见欢的李宰旭还将在现场开放粉丝Q&A让大家能一窥内心世界。



李宰旭2018年因演出《阿尔罕布拉宫的回忆》出道，隔年随即主演《请输入检索词WWW》、《意外发现的一天》成功崭露头角，今年一部《还魂》更是让他爆红亚洲，除了自然成熟演技令人惊喜外，剧迷都被他带点坏男孩的外貌和187CM的高大帅气标准模特身材吸引住，也让他快速晋升成新生代人气男神地位。三年前曾访台的李宰旭一直对於台湾粉丝的热情念念不忘，提起当时访台的印象，李宰旭透露当时原以为第一次来台湾应该大家对他很陌生，没想到一下飞机竟有粉丝来接机，让他既感动又开心，也因此当时就与粉丝约定「一定会再来台湾！」



除了对台粉热情印象深刻，金牛座爱吃美食的李宰旭当时因为吃到粉丝准备的美味小笼包让他至今仍念念不忘，也因此这次特别向主办单位预约「想吃小笼包」，他笑说：「希望餐餐都能吃到！」爱旅游的李宰旭这次也趁著办亚洲巡回见面会的机会一览东京、雅加达、曼谷、香港、马尼拉、台北等各个城市的美景，能有机会再次造访台北，「寓工作於娱乐」的李宰旭透露希望藉著这趟台北行能到夜市、台北101甚至阳明山去走走逛逛；而近期随著全世界疫情逐渐解封开放旅游，去年成为KTO (韩国观光公社)的名誉大使李宰旭也希望透过这次亚洲粉丝见面会之旅推广韩国旅游，被问到自己要推荐粉丝如果到韩国旅游一定必去的地方？他毫不犹豫地表示：「汉江！因为不但景色优美，还有各种特色小吃的摊位，再加上汉江的白天和夜晚的景色非常不一样，所以非常推荐给粉丝们。」



《2023 LEE JAE WOOK ASIA TOUR FAN MEETING IN TAIPEI》

演出日期：2023年3月26日(日)18:00

演出地点：DSpace元动空间(原ATT SHOW BOX)

演出场地地址：台北市敬业三路123号8楼

售票日期及时间：2023年2月19日 (日) 11:19

售票系统：全台ibon机台及网站 (售票页面建档中)

票价：$5,000/ 3,800 (全区对号入座)

粉丝福利：签名拍立得/ 团体合照/ 签名海报/ 活动海报/ 粉丝送别

主办单位：D-SHOW

经纪公司：C-JeS Entertainment

协办单位：HS Entertainment & Contents



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