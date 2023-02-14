最近「很幸福的高庚杓」！将和姜汉娜搭档新剧《没有秘密》，9年前就合作过！

也是山神与九尾狐啊～

高庚杓去年在青龙奖相当enjoy女团表演，超嗨的反应被捕捉成了哏图，近日他在《全知干预视角》提起此事又受到了关注，最新消息则是要和姜汉娜搭档新剧。

先回顾高庚杓「最近怎么那么有话题」。去年11月的青龙电影奖，他很嗨的enjoy在歌手的表演舞台，像是ZICO〈Any Song〉还有人气新星女团NewJeans的〈Hype boy〉与〈Attention〉，他的反应直接变成哏图被疯传。他得人气奖还在台上说「就是来享受的」。



4日播出的综艺节目《全知干预视角》中，他和军中好友BIGBANG太阳与大声等人透露，他本来很怕挡到坐在后面的朴海日前辈，但前辈看他想动又不敢动，就开口要他放松玩。高庚杓还说：「就算我没有作品也想去看演出，很难得看到那样的公演，平时哪有机会看NewJeans和IVE啊！真的很幸福。」



高庚杓大方表达对四代女团的喜爱，让主持人全炫茂忍不住说：「是军队大叔啊！」论坛Theqoo网友则说：「看来最近是幸福的庚杓季节啊ㅋㅋㅋ好可爱ㅋㅋ」「幸福的高庚杓真搞笑太ㅋㅋㅋㅋ可爱了ㅠㅠㅠ」

这样幸福的高庚杓，很快就要继续在本业耕耘接新戏啦！今日Keyeast宣布制作新剧《没有秘密》，由高庚杓与Keyeast旗下女演员姜汉娜合作，该剧讲述「无法控制舌头的浩克」宋基白，与充满热情的综艺节目企划温宇宙，两人之间幼稚又无里的人生反转爱情喜剧。

高庚杓饰演「宋基白」，是个塑造形象33年的完美电台主持人，某天开始有了「讲话不经大脑」的病症，在人生最大危机的当下遇见了温宇宙，展开了人生第二幕；姜汉娜饰演只要有「综艺直觉」就会飞蛾扑火的热血节目企划，在宋基白直白柚粗鲁的言语里找到了隐藏的魅力，和基白一起出演恋爱综艺。



高庚杓和姜汉娜的组合，不禁让观众联想2021年《我的室友是九尾狐》（心惊胆颤的同居）里「山神」与变成人类的九尾狐「杨惠善」，不过当时高庚杓只是客串。倒是9年前，两个人都还不是主角演员的时候就合作过短片。





《没有秘密》将在JTBC播出，Keyeast表示预计在今年播出，不过确切时间还在和JTBC协调中。

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