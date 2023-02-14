新剧《King the Land》李俊昊VS林润娥为苦苦等待的粉丝们献上情人节礼物啦！甜蜜合照还公开了CP戏服

不敢相信～，这两个人怎么可以这么搭！？（祝大家情人节快乐^^）

这对将在VVIP专属休息室见真章的韩剧CP，2PM俊昊与少女时代润娥，为广大粉丝们献上了特别的情人节礼物，两人穿著 JTBC 新剧《King the Land》戏服同框啦！

《King the Land》讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人具元（李俊昊 饰），与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的小职员千莎朗（润娥 饰）相遇后，变得可以一起真正开怀大笑的浪漫爱情喜剧。



▼新年时的同框问候！



公开的照片中，两人并肩站在阳光明媚的树荫下，李俊昊严肃中带著一抹浅浅微笑，润娥则是招牌笑容还比了个爱心，视觉效果真的是一绝！



▼李俊昊在剧中饰演财阀「King集团」的继承人－具元，聪明、优雅、潇洒且拥有与生俱来的领袖魅力，无法忍受他人的虚假笑容，为找寻对母亲的记忆而进入「King酒店」经营。



▼润娥在剧中饰演性格开朗的「King酒店」职员－千沙朗，以美丽笑容与满足顾客的完美服务，从酒店大厅服务柜台直升职员们梦想中「King the Land」的传说般人物。



两人合作的《King the Land》预计在今年上半播出。

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