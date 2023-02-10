「韩国梁朝伟」《黑暗荣耀》郑星一拍摄时尚画报展熟男魅力：「个性是无法忍受没有礼貌」

因演出《黑暗荣耀》中恶女老公的演员郑星一，在电视剧播出后备受瞩目，也接受许多访谈让大家更了解他。导演更提到拍摄他与宋慧乔的围棋馆相遇名场面时，希望将他塑造为「韩国梁朝伟」的感觉，相信观众们也的确从剧中感受到这样的熟男性感气质。

《黑暗荣耀》郑星一登上时尚杂志，画报中展现独特魅力，品牌端也表示他只要面无表情站著，就能让人想像他身上所发生的故事。也希望藉由本次的画报中无限扩大其魅力，公开的画报中，也可看出他与剧中相似的熟男西装打扮，消化各种姿势展现颓废美。

在访谈中展现出更多郑星一的内在魅力，被问到自己的真实个性，他表示不管什么事情都能够接受，不管多么累多么辛苦，都希望是能够带著笑脸一起工作，但他同时也表示令他无法忍受的事情，就是没有礼貌。而他也相当大方表示自己非常喜欢演技好的演员，不管是有与他合作过的演员或是还未有机会合作过的，他都相当乐於讨论并欣赏对方的演技。



而全球瞩目的《黑暗荣耀》第二部分即将在3月10日公开，剧情中也将描述郑星一所饰演的河道英这个角色的坠落与转变，而郑星一其实行程相当忙碌，从今年1月到4月初都有话剧《Beautiful Sunday》的演出，3月4日更即将有新的音乐剧《Interview》即将开演。

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