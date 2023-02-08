朴敏英&李伊庚有望演夫妻，但真正男一号另有人选！《和我老公结婚吧》隐忍女主惨遭爱情友情双重背叛，穿越后展开复仇！

据业内人士透露，朴敏英最近决定接拍16集电视剧《和我老公结婚吧》，剧中穿越前的老公将由李伊庚饰演！

《和我老公结婚吧》讲述身患绝症的女主角目睹老公和闺蜜出轨后被老公杀死，随后穿越到10年前，与同公司部长「刘志赫」一起展开复仇的故事。改编自现代罗曼史穿越题材的同名网路小说，目前有同名网漫正在连载中。

朴敏英接到的角色是女主角「姜智媛」，生活中习惯了隐忍退让，身边也都是一群对他们展露好意就被当做权利的家伙，十分命苦。 朴敏英公司表示已经收到剧本，正在考虑。



朴敏英因前男友争议导致形象受损，这次作品有望成为《月水金火木土》之后沉寂半年的回归之作。 朴敏英去年9月被爆与神秘富豪姜某恋爱中，随后媒体挖出姜某曾在2013至2014年金融诈骗35亿韩元而被判2年6个月有期徒刑、缓期3年，之后又向另一家金融公司进行非法借贷，还涉嫌盗取公司财产、操控股价等。 朴敏英得知后立即分手，在姜某公司担任社外理事的朴敏英胞姊也宣布辞职。

此前有报导称李伊庚有望担任姜智媛丈夫「朴敏焕」的角色，李伊庚所属社表示正在考虑中。而真正男主角「刘志赫」的演员人选尚未公开。



《和我老公结婚吧》剧版由《朝鲜精神科医师刘世丰》《特别劳动监督官赵掌风》导演朴元国执导，《日与夜》编剧申儒潭改编。 预计上半年开拍，播出频道未定。

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