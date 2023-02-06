[分集剧情]《浪漫速成班》好感渐生＋回报过往恩情！郑敬淏倾尽「钱」力让全道嬿摸不著头绪（EP.7 - 8）

[有雷]《浪漫速成班》收视率周周创新高！明星讲师郑敬淏除了想否认自己对全道嬿心动的感觉外，更发现了小菜口味如此熟悉的原因。为了报恩，他大手笔买下全道嬿所租的店面与住家成为新房东，处处支持她的生意，但这特别的行径以及为海伊上家教的真相，将成为郑敬淏讲师生涯最大危机。

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海伊在崔直说（郑敬淏饰）个别指导下成了全校第一名，南行善（全道嬿饰）开心地与老师分享这个消息，更邀请老师参与庆祝派对。全家人一起吃美食喝啤酒，还到运动场玩起了手球与足网球，虽然崔直说只是被拉去同乐，但却也创造了开心的回忆。不过体虚又不擅长运动的他却伤了左手，南行善隔日除了便当还送上了护具与软膏，甚至替崔直说安排中医师针灸。



崔直说感受到自己对南行善有著不一样的心动感觉，但毕竟对方是学生家长，似乎不是很恰当。不过心理医师建议他多多认识异性，因此他想起了之前想与他相亲的钢琴家，於是主

动要求介绍人帮他安排两人见面认识。南行善同样也被身边好友荣珠（李凤辇饰）认为对崔老师有好感，不过南行善只认为自己相当感谢崔直说，自然也对他有所关心并尽力照顾他的三餐。



在南行善带崔直说到中医针灸后，提议去自己母亲之前经营的餐馆旧址吃饭，崔直说重新感受到了这熟悉的旧餐厅对他的意义，也发现以往照顾他三餐的餐厅大妈也就是南行善的母亲，於是他决定报恩。他买下了南行善正承租的店面与住处，成为新房东，甚至帮全家都装设了冷气，还请南行善一家人到饭店享用高级套餐，向研究室同仁们大力推荐她的餐点等等，也送海伊一台全新的平板电脑。



南行善在研究室看见了崔直说的相亲对象，对方更是送上独奏会的门票邀请，感觉有些吃味，也对好友荣珠发怒，开始对崔直说划清界线。硬著头皮去听钢琴演奏会的崔直说如坐针毡，接到了海伊的电话，似乎传来南行善受伤的声音，於是在中场休息时间就飞车到南行善家查看。不过全校第一被抢走的方秀雅，早已对海伊在复习的资料起疑，还请母亲好好调查崔直说，秀雅妈妈掌握了证据，动员多位妈妈共同来到小菜店门口，打算找崔直说理论！



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