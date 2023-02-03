最近公布要登台的有谁呢？演员、爱豆、男团全都要！售票时间陆续公开快设闹钟啊〜

2023年开始已经越来越多韩国艺人有机会来到台湾演出了！而最近陆续公开了许多艺人的台湾场行程，不管是演员、爱豆或是男团，一定有大家所期待的吧〜售票时间陆续公开，大家快准备好呀！

＃《还魂》李宰旭

演员李宰旭虽然之前曾短暂旋风来台，对粉丝们温柔体贴又有求必应的有礼貌形象，让大家非常想念。最近他所主演的《还魂》也圈粉无数。首尔见面会刚落幕，这将是他首次来台举办正式的粉丝见面会，日前已公开他将於3月26日在台北Dspace元动空间与台湾粉丝们见面，售票日期以及福利还没完整公开，粉丝们直呼「钱包已经准备好啦！」纷纷敲碗主办公布后续细节。



＃小太阳Babysun李鎭赫

睽违3年以上没能来台的李鎭赫，特别为粉丝们录制问候影片，表达非常想念台湾的粉丝们，而这次他将於3月4日晚间6点在信义新光三越Legacy MAX举办个人演唱会，福利满满期待与V团们相见！VIP区更可全员击掌、获得小卡并参加彩排呢〜售票时间订於2月19日11点11分大加快设好提醒吧〜



＃TXT

【TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN TAIPEI】即将於4月5日（星期三）晚间在南港展览馆举办，预计在2月9日晚间开始进行官方会员预购，2月10日晚间7点才於拓元系统全面开卖。

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