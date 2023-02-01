《原来这就是爱啊》诠释由报复展开的爱情，金英光：「能看见不一样的李圣经，也只能爱上她了」

金英光这句话也太甜了吧！！！

Disney+《原来这就是爱啊》（前译：说是爱情）将在本月首播，预告呈现的独特氛围很快便吸引观众目光。

《原来这就是爱啊》讲述展开报复的女子沈宇宙（李圣经 饰），和成为她报复对象的男子韩东镇（金英光 饰），一对不该在一起的男女，关於他们的罗曼史。



首支预告是从韩东镇的角度开始，他时时刻刻望著沈宇宙关心著她，眼神、举动极为深情，再加上抒情配乐唱著「呜呜呜……」，不仅沈宇宙，观众也许也被韩东镇的温柔渲染。不过，配乐却突然戛然而止，沈宇宙丢出「报复宣言」，要将自己所受的气不多不少还回去。



二支预告则是从第三者的角度，透露沈宇宙明明是个连鞋子被抢都能找回来的人，却被抢走了整个家，沈宇宙大概就是从而展开报复。而韩东镇从别人的角度来看是个难得一见的帅气公司代表，但也坚持己见容易惹恼他人，一幕韩东镇与助理（全锡浩 饰）离开某公司，被对方怒呛「会把你们踩在脚底下」。



《原来这就是爱啊》除了金英光与李圣经之外，还有盛骏、安喜延（EXID Hani）与金睿园主演，目前释出的海报简单的呈现5人坐在吧台上轻松愉快的模样，上头字样写「爱情和人生都有不如我们所愿之时」。



特别的是，据官方释出的消息，金英光表示从《原来这就是爱啊》看见了李圣经很多新的面貌，「看著李圣经从语气到动作都变得更成熟，东镇最后也只能爱上宇宙了。」一句话令人心动不已、更加期待两人的火花。



《原来这就是爱啊》将於本月22日於Disney+独家播出，文末附上其他已释出的剧照：

沈宇宙／李圣经 饰



韩东镇／金英光 饰



尹俊（沈宇宙的神秘男闺密）／盛骏 饰



姜敏英（韩东镇前女友）／安喜延 饰



沈彗星（沈宇宙姐姐）／金睿园 饰



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