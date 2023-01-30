这是润娥还是申铉彬〜精品Miu Miu最新全球代言人海报公开！湿发贴脸造型特殊

近来成为精品品牌Miu Miu全球代言人的林润娥，今日公开了一组最新造型画报，与以往她给人的长发飘逸感觉不同，刻意打湿了头发让发量看起来变少又贴住脸颊，几乎分辨不出这是润娥还是《财阀家的小儿子》申铉彬呢？

润娥参与了义大利时尚精品Miu Miu在2023年的春夏季单品活动，并且是获邀名单中唯一一位亚洲人士，因此也别具意义，特别是润娥在此次Miu Miu全球活动中，与世界级摄影师Zoe Ghertner合作，以梦幻般的视觉和魅惑的氛围展现了润娥独特的魅力，造成话题讨论。

不仅如此，润娥还与Kendall Jenner、Ever Anderson、Achol Ayor、Emma Corrin、Esther McGregor、Quintessa Swindell、Karolin Wolter等全世界著名艺术家一起，展现此次Miu Miu的全球性活动及其影响力。润娥被选爲Miu Miu的代言人后，从画报拍摄到参加巴黎时装秀，在韩国海内外活动中都散发出独一无二的存在感，因此令大家对润娥今后在时尚界的步伐也充满期待。



2022年润娥不管在音乐、戏剧、电影等多方面领域都大放异彩，包含时尚领域也成为该品牌唯一入选的亚洲名人，而接下来她将与俊昊合作新电视剧《King the Land》，以及她主演的新电影《2点的约会》，2023年的润娥将持续在各方面活跃。



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