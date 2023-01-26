[分集剧情]《浪漫速成班》「以后吃不到这家的便当怎么办啊〜」全道嬿身段超软妈妈VS郑敬淏捍卫正义名师（EP.3 - 4） 韩韶禧新年开喝大醉特醉，醉倒地上被叠积木、躺大马路起不来！网友：这是我过年写照？

[有雷]《浪漫速成班》开播四集收视直线上升，郑敬淏留意到班上一位成绩优异又聪明的女学生南海伊，想不到竟是他最爱吃的「国家代表小菜店」社长的女儿！郑敬淏与全道嬿从偷拍冲突到老板与常客，现在又多了一层关系是补习班老师与学生家长！

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《浪漫速成班》数学名师崔直说（郑敬淏饰）虽乔装去买小菜还送上新手机致歉，但仍被识破身份，此时店外玻璃却被钢珠弹击中而应声破裂，大家只好一起到警方备案，崔直说向警方表示很可能对方是冲著他而来。社长南行善（全道嬿饰）每天忙著替女儿海伊排队抢前排位置，很快地，海伊在班上的优秀表现也让崔直说注意到她。



崔直说每日光临小菜店，不过总在打烊前才有空来，还被南海伊泼了一身湿。手忙脚乱收拾的情况下海伊进了家门，还开心向妈妈介绍这就是数学名师崔直说！南行善觉得自己有太多对不起老师的地方，索幸做了一堆精致小菜请老师拿回去与公司同仁分享。不过崔直说却临时被院长约晚餐、巧遇老友等，回去时也听到大家开心享受著没有上司的晚餐，让他感到孤独。



全校第一方秀雅的母亲，利用自己的势力要求7人菁英班提早开课，补习班院长言听计从马上照办，并立即举办能力测验，南海伊以优异成绩入选。但其中有一位不良学生荣敏的妈妈想靠关系把自己的儿子弄进团队，於是秀雅妈妈联合原本与她起冲突的善才妈妈（张英南饰），一起想办法挤走最无权无势但却在成绩上造成最大威胁的南海伊。



海伊得知自己的资格被取消，难过地告诉妈妈。此时南行善则是来到补习班据理力争，甚至在街上拿著大声公要求与补习班院长对话，对於这样的难缠家长，补习班祭出了黑名单，让海伊再也无法报名这家补习班任何一门课程。崔直说得知此事也非常不满，向院长表示若有这样不公平的事情，他也将退出7人菁英班的教学。但秀雅等人向老师表达抗议，不能为了一人而牺牲了其他人的权益，於是崔直说仍继续上课。但南行善非常生气，在店门口贴出了「本店不卖给骄傲补习班员工及相关人员」，当然包含崔直说老师。



替补南海伊的荣敏，在第一堂课就对崔直说出言不逊，而崔直说将他请出教室，不过稍晚他也遭到了钢珠弹的攻击，甚至被逼到失足坠楼！这是否会被妈妈们认为是崔直说造成的呢？钢珠弹袭击客到底是谁？他的目的为何？仍是一个谜团。崔直说此时来到了小菜店，向南行善社长提出了想对南海伊进行个别指导的要求! 名师也是在乎好学生的!



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