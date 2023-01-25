郑敬淏♥秀英一起养的狗狗「淏英」友情客串《浪漫速成班》，难怪「崔直说」也直呼可爱 XD BTS Jinｘ大厨白种元组合深受欢迎？走访传统市场吃美食，Jin暴风提问白种元超开心！ BTS Jimin专心录Dior秀，被J-Hope拍下！首场时尚秀引注目，现场尖叫分贝超震撼！ 《黑暗荣耀》第2部之「特别预告」引爆话题！「蓑罗」金赫拉变金发，「颓废美」更令人好奇剧情发展 最爱看可以爆哭的韩剧！私心收藏8部《衣袖、拥月、耀眼》，最后一部《我的大叔》压抑到不行～ 业内专家评选2023最期待影视作品：马东石《犯罪都市3》&宋慧乔《黑暗荣耀》第二部登榜首，孔刘&朴叙俊&朴宝剑排队等回归（下） 不允许你们错过这家韩国超人气面包店！推出冬季草莓限定，每一口都是初恋的味道

在《浪漫速成班》第3集中，崔直说（郑敬淏 饰）正在看天空妈妈网的评论，当中有个贴文的标题是「崔直说就像只狗」。

他马上点了进去，一看到照片就说：「哎呀～吓我一跳」，后来觉得狗狗太可爱，还按了推荐 XD 照片中的狗狗其实是郑敬淏和秀英一起养的「淏英」啦！



而郑敬淏和秀英一起养了两只狗狗，黑色腊肠犬名叫「淏英」，「淏」来自郑敬淏，「英」来自秀英，连名字都很甜啊～而白色比熊叫「爱凤」，郑敬淏忙的时候则交给秀英，秀英工作忙的时候就由郑敬淏照顾，之前常在他们的 IG 看到狗狗的照片。



《浪漫速成班》目前播至第4集，收视从一开始的4％涨到7.5％。由於妈妈之间的「交易」，让本来录取全方位管理班的海伊（卢允瑞 饰）被淘汰，南行善（全道嬿 饰）气到到补习班抗议，最后院长把海伊列入黑名单。这集尾声中，崔直说到国家代表小菜店对南行善说：「让你女儿重新上课吧！她可以单独上我的课，个别指导。」还意味深长地说道：「但是我有条件。」感觉提出的条件就是用小菜交换，好期待下集播出！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻