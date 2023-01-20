韩版《七月与安生》预告公开，感性氛围感拉满！青春闺蜜金多美&全少妮因边佑锡产生裂痕

金多美、全少妮、边佑锡主演的电影《Soulmate》近日公开首版预告，镜头聚焦两位女生的友情与哀伤，细腻的情绪氛围让人期待值更加拉高！

《Soulmate》翻拍自周冬雨和马思纯主演的《七月与安生》，原版讲述两个性格迥异的女生因一名男生的出现而遇到不同的命运安排。 韩版则以温暖清淡的感性为基调，描述第一次见面就认出彼此的两个朋友「微笑」（金多美 饰）和「夏恩」（全少妮 饰），与「振宇」（边佑锡 饰）一起经历喜悦、悲伤、悸动、思念的故事。



日前公开的海报里金多美和全少妮彼此依靠、在海边牵手奔跑，文案写道：「最闪耀的那段时光，我们在一起。」



预告片更细腻地透露了少女之间复杂微妙的互动与转变。 金多美对应的是原版里周冬雨的「安生」，全少妮饰演马思纯的「七月」，一个在画室里一个在教室，但不妨碍她们用手机暗暗聊天，一起玩一起疯。



某天全少妮面前多了一个男生，金多美开始打不通她的电话。 三人一起在海边嬉戏，但欢乐时光会持续到合适？ 金多美读白：「天气又热、课程又无趣，困倦慵懒的日子里... 你出现了。」



初遇的1998年，初恋的2004年，成为大人的2010年，追随踪迹的2014年，以及被思念充满的现在。 2023年3月，《Soulmate》即将通过大荧幕与观众见面！



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