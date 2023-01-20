婚后还是一样旺！张娜拉才与张赫合作新戏《Family》三续前缘，确定再演出新剧《Happy End》

张娜拉去年6月初宣布月底结婚，很快就有新戏《Family》邀约，而昨（18）日再被证实接演新剧《Happy End》。

根据昨（18）日‎《STARNEWS》‎报导，张娜拉将成为「家具品牌代表」，因为新剧《Happy End》正是那样的人物设定。而根据后续‎《Joynews24》‎报导，张娜拉经纪公司Rawon Culture证实张娜拉出演。

《Happy End》讲述有过不幸童年的女主角相当沉醉於成功的人生，后来试图摆脱欲望和执著的故事，导演为《今日的网漫》、《医生耀汉》赵秀沅导演，除了张娜拉之外的选角还在紧锣密鼓进行中。

张娜拉饰演女主角「徐在元」，徐在元身为生活家具品牌代表，是个缜密又冷静的人物，为了满足自己的无尽欲望，不停的往前奔跑著，据悉会展现过去没有展现过的欲望人物。



张娜拉去年6月完婚，休息一阵子在8月就展开了新剧《Family》的拍摄，目前还在拍摄中。《Family》由於是她与张赫继2002《开朗少女成功记》、2014《命中注定我爱你》及独幕剧《久违的再见》后「三续前缘」四搭的作品，备受观众期待。



想不到《Family》拍摄期间，张娜拉又有了新剧《Happy End》邀约，可以说成为「人妻」依旧炙手可热，甚至有「更旺」的趋势。另外，《Happy End》剧名也让粉丝频频联想她2016年与郑敬淏主演的《再一次Happy Ending》呢！



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