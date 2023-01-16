SHINee迎15周年，珉豪感谢东方神起昌珉：出道时收到许多帮助！《闪耀国度》脱衣被亏：大白天在干嘛呢！

感人的前辈爱！

韩团SHINee迎来出道15周年，很快的忙内成员泰民也将在近期退伍，让粉丝闪窝们都超期待SHNee合体之日到来！成员间感情超好，陪大家走过许多岁月，先前论坛上大家就讨论到「感觉不出SHINee已经出道这么久了！」，大家真的太童颜了，看不出已经过三！



最近成员珉豪发行个人solo专辑《CHASE》，在节目上聊到出道以来种种经历，特别感谢大家的支持，珉豪也感性说道：「作为偶像希望带给大家更多正向的影响，不会对此感到压力，反而很开心自己可以做到这些事。」不过在这数年间，也曾经历过低潮时期，其中前辈东方神起的最强昌珉给自己不少帮助，聆听烦恼、给建议等等，让他很感谢。



作为演艺圈超级大前辈，东方神起对后辈们颇为照顾，留下无数美谈。表演完经常谦虚的让孩子们往前站，自己站在最后方，在后辈打招呼时也会开心的给予满满回应，引来满满盛赞！最近珉豪主演的Netflix韩剧《闪耀国度》上映，在剧中有脱衣服的大尺度戏码，让珉豪超害羞不敢让朋友看！不过周遭好不只看完，昌珉甚至打电话给珉豪，直接问：大白天的在干嘛！怎么脱衣服了呢？对话让人喷笑！



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