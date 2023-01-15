《鱿鱼游戏》魏嘏隽&《财阀家的小儿子》朴智贤&《黑暗荣耀》朴成勋，三人的共同点是？

他们都演过韩国电影史上最恐怖的影片《昆池岩》（鬼病院：灵异直播【台】 / 疯人院逐个捉【港】 ）！

昆池岩精神病院是真实存在的，原名南营神经精神医院，电影就以此为灵感，展开了一场恐怖盛宴。 影片中，昆池岩精神病院因为发生过各种灵异事件被选为世界上七大毛骨悚然的地方，所以很多年轻人都想去看一看，三个月前，两名青少年来此探险，结果在直播中遭遇诡异事件，下落不明。 此后，《恐怖世代》剧组召集了一群年轻人再次前往昆池岩，更试图打开备受诅咒的402室...... 想必当时看电影的观众们因过度沉浸在恐怖情绪中，没有更多精力关注出演演员，实际上这部影片培养出了3位优秀的演员。



第一位就是最近爆款韩剧《黑暗荣耀》中男三「全宰寯」的扮演者朴成勋，出演的是《昆池岩》中「探险小分队」中的「成勋」一角，担任队内「摄影师」，不仅手持摄影机拍摄，还提前在医院的各个角落架好了机器。 朴成勋在影片上映之后的采访中表示：「拍摄期间非常痛苦，天气很冷，而我有非常胆小，而且又是纪录片式电影，现场工作人员全都多了起来，我个人戏的时候真的只有我一个人，很吓人。 其实我本人从来不看恐怖片。 」



前不久刚刚杀青的人气剧《财阀家的小儿子》里「大嫂」的扮演者朴智贤收获火爆人气，她也出自《昆池岩》，在影片里饰演了「智贤」一角，从而获得不少关注度，并藉此获得第39届青龙电影奖最佳新人女演员奖的提名。 恐怖片中的她以素净妆容出镜，被鬼附身那段还造就了全影片中最惊悚的场景，让人久久无法忘记那双全黑的眼睛。



最后一位则是魏嘏隽，去年他凭藉火遍全球的《鱿鱼游戏》中的年轻警察一角出圈，实际上他也是《昆池岩》的主角之一，饰演网路广播节目创始人「河俊」一角，影片中被利益冲昏头的他哪怕意识到了危险，却不愿关闭直播，最终遭遇不幸。 扎实的演技也让魏嘏隽获得大钟奖、青龙奖、春史电影奖的新人奖提名。



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