粉丝们帮MAMAMOO华莎做应援！却屡遭RBW娱乐欺骗：没通知行程变更、也没能遵守约定

粉丝们帮MAMAMOO华莎做应援！却屡遭RBW娱乐欺骗：没通知行程变更、也没能遵守约定

明星   2023年1月14日   星期六12:45   Yuan  

（封面图源：IG@mamamoo_official、RBW娱乐）

自称是MAMAMOO粉丝的A某最近通过推特表示，爲了祝贺MAMAMOO成员华莎的单独综艺《华莎秀》首播，他们在首播日准备食物应援。

（图源：tvN《华莎秀》海报、IG@_mariahwasa)

最近，粉丝们想再做一次应援，联合向RBW娱乐进行询问，确定日期后开始进行各种准备，后来...到了当天送到公司提前告知的录制场所，却发现那边没有人。A某说：「联系我们的号码是《华莎秀》制作组，他们根本也不知道还有应援这件事。虽然通过制作组得到当天取消拍摄的回覆，但是RBW娱乐却跟我们说因爲拍摄延迟，所以换到别个摄影棚，让我们把东西送到那里，但是到那发现也没有进行拍摄。」

之后，粉丝们一直跟RBW娱乐交涉，最后他们收到道歉mail：「爲了《华莎秀》，长时间精心准备的应援因本公司的失误未能传达，对此真心感到抱歉。」同时，RBW娱乐表示：「如果可以的话，公司再次准备相同价位、相同数量的便当和蛋糕并传达给华莎和《华莎秀》的制作组。」但是这样的约定也没有遵守，在粉丝公开的影片中，华莎被粉丝询问是否收到便当和蛋糕时，她惊慌地说：「没有。」

这也遭网友批：「公司太不负责任了」、「公司为什么样这样啊？为什么要骗人」、「干脆禁止粉丝做应援不就好了」、「RBW打著MAMAMOO的招牌四处收购投资，也不对他们好一点」、「我都心疼了，呜呜呜呜呜」、「第一次见到应援100人份，却不传达日程变更的情况」、「把粉丝们当成冤大头，时间和金钱都浪费掉了，真的很无语」、「到底为什么要说那种谎话」等等。
（图源：IG@mamamoo_official）

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