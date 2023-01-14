《财阀家的小儿子》被韩网友评为「烂尾剧」第一名！2022年两部大热剧也上榜

观众心目中哪部剧是最烂尾呢？

最近韩国知名交流网站DC INSIDE进行了一次投票活动，让网友票选出「让人记忆深刻的有著最烂ENDING的电视剧」，根据网友们投票结果显示，近期刚刚落幕的《财阀家的小儿子》以34%的得票率成为了广大观众心目中排名第一位的烂尾剧。紧跟其后则是ENA电视台功臣剧《非常律师禹英禑》和tvN神剧《二十五，二十一》，得票率分别为14%和13%。



被吐槽烂尾，实则是这三部的大结局未能让观众们看得尽兴。 《财阀家的小儿子》最后一集中，魂穿财阀家小孙子，凭藉前世的记忆+巨额财富双重金手指的一系列重生爽剧设定变狗血梦境，草草了事，气得观众们大骂「年度最佳诈骗剧」，改编不用心、堪称毁原著。



而《非常律师禹英禑》的结局也很荒唐，郑明锡突然患癌，崔秀妍（河允景 饰）和权敏宇（朱鐷赫 饰）突如其来的 LOVE LINE 都让观众们看得一头雾水，这不是妥妥的早间狗血剧的配置吗？



《二十五，二十一》被不少观众看作烂尾，最大的原因就是观众们看好的罗希度（金泰梨 饰）和白易辰（南柱赫 饰）没能终成眷属，前15集刻画的心动、暧昧、恋爱等超甜剧情让所有人都误认为他俩会平稳地步入婚姻殿堂，哪知最后1集来了个大反转，第16集直接向「决然分手再不联系」，与前15集的反差另观众们直呼难以接受。



除此之外，情景喜剧《穿透屋顶的HIGHKICK》和《SKY Castle》也被观众们评为「烂尾剧」，大结局无法另观众满意。



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