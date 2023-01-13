南宫珉确定与「秋秋」安恩真携手《恋人》诠释朝鲜时代深情爱恋！能否扭转爱情剧=失败的印象呢～

南宫珉前阵子已在个人IG透露接演了MBC新剧《恋人》，MBC今（13）日正式宣布消息，《恋人》确定由南宫珉与《机智医生生活》「秋秋」安恩真主演。

《恋人》描述朝鲜时代一对恋人李长贤（南宫珉 饰）与柳吉彩（安恩真 饰）卷入了丙子胡乱（丙子战争），是段关於百姓在爱情和苦难中创造希望的故事。



南宫珉与安恩真主演，导演则为曾在2021年《黑色太阳》与南宫珉合作的金成龙，编剧为2017年写下《逆贼：偷百姓的盗贼》的黄真英。《黑色太阳》与《逆贼：偷百姓的盗贼》都是MBC当年备受瞩目的高收视作品。

南宫珉将在《恋人》饰演男主角「李长贤」，某一天突然出现在陵郡里社交界的神秘男子，虽然看似淘气，但内心有著无法透露与任何人的心事。虽然不曾对任何人事物敞开心房，但在认识了「吉彩」之后开启命运的大门。



▼‎南宫珉先前已曝光造型，一抹微笑特别电人‎



女主角「柳吉彩」由安恩真饰演，柳吉彩是出身名门娇生惯养的小姐，总认为世界的中心就是自己、相信世上所有男人的爱也属於自己。历经战争的磨难后，她爱上了长贤，逐渐变得成熟。



南宫珉睽违10年继2013年《龟岩许浚》再度主演古装剧，甚至也是他少演的爱情剧。有网友表示很期待他与安恩真的搭档，终於确定了主演让人松一口气，不过也有不少网友担心南宫珉演爱情剧几乎是「必败」，从2018年与黄正音主演《训南正音》后，似乎就被烙下了此印记。



然而，南宫珉真正大红大紫可说是从2015年饰演《Remember－儿子的战争》反派开始，从《Remember》到去年的《千元律师》，他不过就演了一次爱情剧《训南正音》，在2015年之前也只演了一部《失业救助罗曼史》当过第一男主角，没想到就有了爱情剧=失败的印象。如果2016的《美女孔心》也算爱情剧，那么更不合理了，因为《美女孔心》收视不断成长最后突破12%收视率，他与珉雅双双在SBS演技大赏获奖呢！



若回顾南宫珉生涯，他前期在《玫瑰色人生》与李泰兰、《精彩的一天》与成宥利、《需要浪漫3》与金素妍……即便不是男主角，他与女演员的对手戏也都相当有火花，去年在《千元律师》和李清娥的合作也动容不少人。或许我们能够对《恋人》保有期待？不过《恋人》预计在今年下半年与观众见面，还要再等上好一阵子了。

▼最后附上南宫珉与金素妍在《需要浪漫3》的爱情戏码！怎么能不心动～



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