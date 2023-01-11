《黑暗荣耀》主角海报暗藏剧情走向线索！片头动画出现「烫斗花朵」，惊悚细节耐人寻味

《黑暗荣耀》讲述读书时遭到校园暴力的女主角成年后对加害者展开复仇的故事，第一季上线后反响火爆，立即成为Netflix全球非英语戏剧排行榜第一！

目前公开的前8集里，女主角谨记复仇计划、步步为营，在加害者身边设下越来越多陷阱，如围棋般在沉默中全力以赴，只等时机成熟发动进攻。 第二季3月才上，也许因为要等太久，好奇后续剧情的剧迷们已经忍不住通过各处细节进行预测XD



关注点之一就是角色海报里的花朵。 第一集开头房东奶奶曾这样介绍：朝天空开放的白色喇叭花是「恶魔的号角」，朝地面开放的黄色喇叭花是「天使的号角」。 前者因姿态傲慢而得名，而且只在夜间散发香气。



再来看主角们的个人海报：怀揣复仇计划的三位受害者文同珢、朱如炡、姜贤南，搭配的花朵都是白色朝上的恶魔号角。 除了女主角宋慧乔直视镜头外，李到晛和廉惠兰都是低头俯视、眼神坚决，仿佛审判者的姿态：



而霸凌五人组的花朵全都是黄色朝下的天使号角。 五个人抬头仰视、面露惊恐不安之色，仿佛正在等待审判。



唯一不同的是河度领，他的花朵是白色向下，既不是恶魔号角也不是天使号角，姿态则和复仇三人组一样是俯视。 这些细节似乎暗示他虽然是加害者朴涎镇的老公，但对於霸凌事件是非此非彼的第三者立场，后期还很可能会站到女主角这一边、加入「审判」阵营？ ！



海报中还有一处细节：五个加害者的脖子都被藤蔓缠绕，似乎象徵即将被文同珢的复仇扼住喉咙。 但文同珢的脖子附近也有一条藤蔓，也许就像朱如炡所说，等到复仇结束，她的人生也将成为一片废墟。

此外，片头动画中也有不易察觉的细节：出现演员林智妍名字时，两侧树上的「花朵」实际上是由电烫斗和直发器构成，直发器上还亮著显示正在运作的指示灯，而烫斗和卷发棒都是剧中朴涎镇一伙用来残忍伤害文同珢的工具。



片头最后一幕围棋黑子吞掉了所有白子，而剧中文同珢不论同朱如炡还是河度领对弈时拿的都是黑子，这一点也暗示她会成为最终的胜者。



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