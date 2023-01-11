《Running Man》遇灵异事件！朱宇宰不信邪被告诫「鬼会生你的气」，现场设备马上出问题

《Running Man》最新两集致敬了经典韩综《家族的诞生》制作「Running Man家族的诞生」特辑，成员们加上朱宇宰来场两天一夜家族生活，而那一夜……发生了无法解释的状况。

成员们晚上在房间吃点心闲聊，头上电灯突然闪烁了一下，众人便开启了灵异话题。理工出身的朱宇宰不太相信，金钟国便谈起自己曾在凌晨2、3点在健身房运动，结果外头的手部消毒机突然发出了声响启动！根本没有人却启动？



朱宇宰还是没在怕，刘在锡、池锡辰与Haha不晓得是开玩笑还是告诫，轮流对他说「你要被教训一次」、「鬼会生你的气」、「这样的话有可能被鬼附身，他们都听到了」，金钟国则干脆要他玩玩看笔仙，朱宇宰还是不信邪，说时迟，那时快……电灯直接熄了！



大部分成员都直觉不是制作组恶作剧就是单纯接触不良，但刚好在讲灵异事件的时候发生，而且才刚吓唬完朱宇宰！馨仁PD进来解释不是他们做的、要他们别再说了，因为还有另一件事发生――音档莫名其妙出现奇怪「滋滋滋」声响！就在金钟国要朱宇宰玩玩看笔仙的时候！



YouTube网友说：「下次做恐怖特辑请朱宇宰当嘉宾就好了！」「看播出的时候真的很害怕，金钟国的健身房故事也是，如果是我会哭著跑出去吧ㅠㅠㅠㅠ」「连制作组也害怕，这就可怕了……」Naver TV网友则讨论馨仁PD出现的瞬间「根本是艺术」、「进来吓成员就是要他们不要再讲了吧ㅋㅋㅋ」，或说《Running Man》是不是要「遇鬼则发」了。



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