一旦接受了这个设定，就再也回不去了！《黑暗荣耀》郑成日＆朴成勋神似刘在锡＆李光洙XD

脑洞大开的剧迷们觉得他们长得超像，越看越像是怎么一回事？

最近还有人没看《黑暗荣耀》的吗？ 作为当下的爆款韩剧，不得不说宋慧乔挑剧的眼光一流，剧本出自黄金编剧金恩淑之手，宋慧乔把学生时期被把霸凌到身心俱灭，成人后反击复仇的文东垠全然给了展现观众，另剧迷们看得十分心痛。



剧本好、女主演技好还不够，《黑暗荣耀》中每一位演员都演技在线，尤其是男二号郑成日一亮相，成熟的精英男人气质爆棚，身姿消瘦却又挺拔，儒雅绅士又充满智慧，他从不掩饰自己的欲望，却又懂得克制，如此矛盾的人设在郑成日演绎之下饱满了起来，圈了一大波粉丝。 不过最近有韩国网友指出，郑成日和综艺大神刘在锡的相似度高达95%以上，两人都是深眼窝，视线向下看时的角度尤为相似，刘在锡拿掉眼镜的话相，两人的相似度直逼99%！有网友调侃：「当刘在锡拿掉眼镜，年纪再大一些，去掉一些少年美，就是郑成日了。 」



不仅如此，男三号朴成勋也被网友们发现和李光洙也很像。 怎么说呢，这两位比起形似，更多的是神似，都自带一种贱贱（笑）的气质，尤其是一惊一乍的样子简直一模一样。 疯了疯了，本来觉得不是很像，一旦接受了他们神似的设定之后，真的觉得他俩越看越像了。



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