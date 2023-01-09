《黑暗荣耀2》会是狗血型复仇剧吗？金恩淑一句话概括：会让大家看得很爽

「《黑暗荣耀》第二部将会让观众们看得很爽」，编剧金恩淑向所有观众保证！

最近是哪部剧让观众们魂牵梦绕，每分每秒都在搓手焦急等待？ 必定是宋慧乔、李到晛和林智妍携手主演的《黑暗荣耀》了，第一部上线之后热度持续攀升，凭藉惨痛的霸凌过往和大快人心的复仇计画，吸引了大批剧迷。 只可惜第一部仅放出8集，复仇计画刚刚起步就戛然而止，让剧迷们欲罢不能，开始焦急地期盼著3月公开的第二部了。

作为《黑暗荣耀》的编剧，没人比金恩淑更了解剧情的了，日前她就公开表示：「第二部里到目前为止纠缠在一起的所有关系会像雪球一样越滚越大，会让大家看得很爽。 」



短短一句话就吊足所有剧迷的胃口，相信校园暴力受害者文东垠（宋慧乔 饰）将会加快对施暴者朴涎镇（林智妍 饰）复仇的步伐，精准打击霸凌团体。 上半部中，文东垠已经完成了复仇的第一步，接触了到了成年后的霸凌团体，甚至和他们的身边人成为了朋友。 霸凌团体中的其中一人孙明悟（金健宇 饰）已经行踪不明，他掌控了不少霸凌者的重要信息，却在此时「失踪」，另诸人紧张万分。

此外，即将结婚的崔惠廷（车珠英 饰）发现婆婆竟然和文东垠关系很亲密，为了能够成功嫁人她不惜跪在了文东垠的面前，想必下半部中她也会倒向文东垠，成为文东垠复仇的棋子，另剧迷们十分骐达她的「活力」。



上半部中多次出现的绿色皮鞋，似乎除了女主之外，霸凌团体中的三名女生全都有绿色高跟鞋，甚至在孙明悟流血倒地的场景中也出现过绿色高跟鞋，这就让观众们很好奇了，绿色高跟鞋到底有什么含义呢？ 对此金恩淑编剧解释：「是为了加入红绿色盲的设定，而红色高跟鞋又太常见了，并且林智妍的脚踝非常适合这个颜色。」



最后，急切地大吼一声：三月快点来吧！！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻