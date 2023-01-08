[分集剧情]《爱情的理解》「难理解的不是爱情，而是自己」柳演锡、文佳煐分别开启恋情酸甜苦辣（EP5－6）

[有雷]《爱情的理解》除了如题所说的爱情以外，还围绕著职场伦理。文佳煐因学历不高而工作上时常遭到无理对待，努力求表现却遭同仁眼红，鼓起勇气向上检举分行长会有什么结果？富家女琴世禄也有属於自己的烦恼，勇敢告白柳演锡也得到了交往机会！

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《爱情的理解》河常秀（柳演锡饰）虽利用前往研习的时间向安秀荣（文佳煐饰）说开了自己当日约会迟到的始末，看来两人的关系正有机会更进一步之际，安秀荣却被分行长安排晚间陪应酬，席间她表现不佳触怒贵宾，事后也向分行长表达自己不擅长这样的场合，分行长愤而命令她独自整理资料库，任何人不得协助，同仁们只敢怒不敢言。



虽然河常秀想尽办法照顾安秀荣的心情，不过年轻驻警钟贤（郑家蓝饰）却在最佳时机送上了关心，甚至直球告白，让秀荣相当感动而答应交往。两人也在生活中相互鼓励，交往的消息传到了常秀耳中，他也意识到自己该就此打住。秀荣也向常秀提到，即使当日约会没有迟到，她仍觉得自己与常秀的背景相差太远，无法走在一起。



河常秀与学妹朴美京（琴世禄饰）一同参加老友婚礼，没想到出身富裕家庭的美京却遭到昔日同学冷言冷语，批评她家里已经很富有却还占据了奖学金名额，使得清寒学生还得辛苦打工。美京心中很受伤，常秀自然也体贴地安慰她。美京在常秀面前也总是开朗地笑著，也在相约慢跑运动时，美京自然地告白，常秀表示自己虽然还不能百分百爱著美京，但美京却表示不介意。



安秀荣在公司内部举发了分行长的不当对待，加上同仁们的同声附和，逼得分行长只得当面公开道歉，但真正致命一击是因常秀提出了分行长在费用报销上的不当行为，他却没有告知秀荣。钟贤参加了考试后，收到一封简讯后便失联，也向公司告假。秀荣相当担心他，终於钟贤出现了，却是表情凝重，并且突如其来丢出了分手的要求……



常秀在贵宾拜访行程中，发现了他陪打高尔夫的贵宾原来就是朴美京的父亲，而美京的母亲也与开设按摩中心的常秀妈妈成了好友，两人的交往是否也会因为出身背景悬殊而受到阻碍呢？



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