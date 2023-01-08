《黑暗荣耀》两条CP线太难取舍！腹黑熟男人夫 vs 开朗「刽子手」前辈，韩网友一致倒向不可能的这一对！

究竟是「韩国梁朝伟」还是「一起跳行刑舞的刽子手」？ 小编也觉得好难选哦XD

最近韩剧圈话题度最高的一部当属宋慧乔的复仇大戏《黑暗荣耀》！从受尽欺凌的弱势少女到处心积虑、缜密布局的复仇者，宋慧乔饰演的「文同珢」少了一份受害者刻板印象中的可怜柔弱，取而代之是坚忍、决绝、耐心和果断，让不少观众甚至产生肃然起敬的感觉。



而除了复仇主线，因演员年龄跨度大而在开播前不受看好的主CP线，以及另一个大家都没想到的「不伦」CP线也引起不少讨论。 李到晛在剧中饰演文同珢的同龄人「朱如炡」，因医生父亲被患者杀死而常年痛苦，在教同珢围棋的过程中获得疗愈，一开始想和她谈恋爱、当她的王子，得知她的经历后决定加入复仇计划，成为她真正需要的刽子手。



同珢在剧中几乎都是严肃紧绷的状态，唯有被如炡告白时露出发自内心的笑容，这短暂的、注定不可得的幸福瞬间令人格外心酸。 如炡第一次看到同珢遍布全身的伤痕时，震惊、心痛、愤怒揉在一起化作泪水，让人感受到他对同珢的真心，也更加期待两人合作的行刑舞。



另一条意想不到的CP线是同珢和复仇对象朴涎镇的丈夫——河度领。 同珢的复仇计划是让加害者失去最重要的人，对於「贤妻良母」涎镇来说就是失去丈夫和女儿。 同珢借围棋刻意接近河度领，在暗处蓄力、慢慢攻破对方精心建造的围墙，引诱他一步步走入同珢的过往。 河度领被这个总是让他意外的女人占据脑海、对她无限好奇，甚至开始调查妻子的过往，考虑为同珢打开妻子那个「并不美丽的盒子」。



导演安吉镐在采访中说希望郑星一成为「韩国梁朝伟一般的演员」，感觉导演受《花样年华》影响真的好深XD



编剧金银淑则表示，河度领的作用是提供第三者视角：他同时听到加害者和受害者双方的主张，一个是美丽的妻子，一个是感兴趣的陌生女人，最终会如何选择？ 金编在此卖了个关子，表示看到结尾就会明白：「啊，原来度领是这样的人」。



韩国网友形容这两对的化学反应是「救援」和「赐药」（*明知是死路也要走上去，比喻明知这对CP没有结果仍要嗑），理智上支持前者，但感情上忍不住倾向后者：「救援CP很暖，但赐药CP的化学反应疯了」、「脑袋选1，心里选2」、「后者的张力真的太强，年龄也相仿」、 「我真的以为在看《花样年华》耶kk」、「虽然对姐弟恋不反感，但真的差太多、没有心动感」、「度领让人看不透内心，还是如炡比较安全」、「度领的最佳结局就是离婚独自养女儿」。



第二季将在3月上线、具体日期未定，真的等不及想看同珢实现她的复仇计划啊！



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