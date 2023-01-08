《黑暗荣耀》李到晛一直觉得是在拍爱情剧！金银淑作家：「若不是导演阻止，第4集就该以吻戏收尾了〜」

《黑暗荣耀》话题不断，在日前访谈影片中，金银淑作家也特别提到这次的宋慧乔与李到晛的组合，应该是她笔下最酷的一对情侣，还表示若不是导演觉得不好，第4集两人早该上演吻戏了！

在日前《黑暗荣耀》的演员与作家导演访谈影片中，大家一同观赏著许多名场面，先是提到宋慧乔所饰演的文同珢，总是将自己心中所想化为文字，写下了一封封的信件给「亲爱的涎镇」，金银淑作家说这是她长达17年来缜密的复仇心声，以书信的方式写下她想对复仇对象说的话，作家还自称自己是写书信与遗嘱全国第一把交椅！



在第一季出现的场景不多的李到晛，则表示自己向导演确认多次「我们是在拍《黑暗荣耀》没错吧？」，因为他所拍摄的戏码都有著粉红泡泡，譬如与宋慧乔一起在急诊室、一起下棋等等，对话台词也都很浪漫，但其他场景却是婚外情或是家暴等等，让他感觉只有自己在拍爱情片。不过导演也向李到晛说明，这段爱情必须让观众们看起来有些可怜。



而作家则说他为李到晛与宋慧乔写下的第一场戏就是在公园，文同珢说「我需要的不是王子，而是一个刽子手」的这场戏。金银淑作家甚至说如果导演没有阻止的话，第4集李到晛与宋慧乔应该要以吻戏收尾的！不过也因为如此，这次作家写下了她笔下最帅气最酷的一对CP。



而李到晛也提到了宋慧乔在他面前展示全身伤痕的那场戏，为了捕捉细微情感，他拍摄了很多次，最后结果也令人满意。宋慧乔则是为了那场戏积极减重，只为了让文同珢看起来更悲惨瘦弱，呈现的效果非常成功。李到晛还有想像戏码，自己用各种刀具来刺杀杀害父亲的凶手，他表示演这出戏时他必须自己不停对著空气刺，有点尴尬，但导演却对成果相当满意。



本剧选角相当出色也是成功的原因之一，金银淑作家甚至说只看到试镜影片直接选出的人就是孙明悟，虽然他在其他作品并没有时常演出这么坏的角色，但外型却直接让作家点头。而担任朴涎镇的文同珢与宋慧乔拍摄的第一场戏是在小学教室，她与复仇的文同珢的对话，导演认为正好当时两人还不熟，互相呛声的感觉表现得很到位。林智妍也不断强调说「我们都是好孩子」〜



让大家印象深刻的还有宋慧乔穿上全身白色服装走入了以往被霸凌的体育馆，为台上正在领奖的林智妍大力鼓掌喝采，当时她的表情是一边哭一边笑的，并且有对恶人们宣战的意味。宋慧乔透露自己当时其实还没有看到少年演员所演出的部分，也在思考自己该演到什么程度，拍完第一次之后导演走过来告诉她「再疯狂一点」，让她放得更开强度更大，最后导演也用了之后最疯狂的版本，让金银淑作家都说赞，宋慧乔本次的角色演出也让观众们看到前所未见的她。



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