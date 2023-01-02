Super Junior《认哥》猜歌环节记不住歌名狂失败！少时《Forever 1》变《We are one》现场焦土化

兴致超高昂XD

Super Junior推出冬季新专，在寒冷的季节带来新作品，满满的季节氛围超温馨！最近登上节目《认识的哥哥》，时值团体17周年，Suju们也大聊自出道时起的种种回忆，队长利特还说：「我们到天堂也当SuJu吧！」蓝家团魂大爆发，让ELF感动到不行！



在《认哥》的最新集数中来到猜歌环节，Super Junior艺能感大爆发，题目几乎都是最新热门曲，Suju的大家也疯狂抢答，但是却疯狂被叮、展现「花式答错法」！圭贤把LE SSERAFIM《Antifragile》说成anti－ti－fragile，艺声在猜《Love Dive》时还搞笑模仿、被点名再示范一次，而希澈只是在旁边笑看一切XD



最近串流平台Disney+推出Super Junior出道纪录片《SUPER JUNIOR：THE LAST MAN STANDING》，作为团体出道18周年纪念，将公开所有幕后花絮、及一路走来的心路历程，在走向kpop顶流男团的过程中，究竟发生多少精彩故事，都将在1月18日公开！



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