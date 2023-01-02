《酒都女2》李先彬超饥渴望著崔始源直流口水！酒鬼们手忙脚乱育婴有《威基基》既视感（EP.7-8）

《酒鬼都市女人们2》上周播出了第7集、第8集，酒鬼们的感情状况终於有了新进展，不过也出现了新的麻烦！

（以下涉及剧透）



《酒鬼都市女人们2》第7集主要在讲述安昭熙（李先彬 饰）与「姜PD」姜北久（崔始源 饰）重新燃起了火花，姜芝久（郑恩地 饰）也和亲切的摺纸先生（尹施允 饰）有了新的接触机会。

安昭熙和姜PD在第一季醉后上床，床戏可以说是惊天动地，突破了李先彬与崔始源两位演员演戏以来的尺度。第二季可就没有那么容易了，安昭熙和姜PD热吻、姜PD脱衣露洗衣板身材，安昭熙却突然被姜PD的疤痕吸引，姜PD瞬间冷掉……



两人不上床改聊天，姜PD讲起一个「胖子」的故事，马上被安昭熙识破胖子就是指他自己。姜PD敞开心房说起自己的家庭故事，后来误喝了酒醉倒，安昭熙背起他离开旅馆，瞬间想到了过去背过的百公斤胖子，而那胖子其实就是姜PD！



▼差一点的床戏&胖子的故事



第8集安昭熙依旧看著姜PD胡思乱想，满脑都是他的六块肌，不过这都不是重点，重点是姜芝久遇上大麻烦，受托顾小孩却找不到小孩妈妈！

正所谓好友有难同当，三个酒鬼一同顾起宝宝「在熙」，亲切的摺纸先生还有帮忙呢！最后酒鬼们找到了小孩妈妈，明白了她是因为没有朋友、没有后盾，约定好了随时联络互相帮忙。



酒鬼们手忙脚乱顾小孩，彷佛《加油吧威基基》既视感，让观众看了笑开怀，不过真正让人留下印象的是故事的结尾，网友评价此集表现出一位妈妈的无助，也让人看到「朋友」是多可贵，酒鬼倾听小孩妈妈叙述心境的情节尤其受到好评。

▼《加油吧威基基》vs《酒都女2》顾宝宝



▼《酒都女2》酒鬼们聆听小孩妈妈心声



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