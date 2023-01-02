[分集剧情]《爱情的理解》你眼中的缺点是她眼中的优点！柳演锡犯了什么致命错误让文佳煐翻脸〜（EP1－4）

[有雷]《爱情的理解》是一部非常深入细腻描述男女心境变化的作品，顺顺的叙事让大家一开箱就会不小心一次看完四集！四位在同一个银行分行工作的男女，他们的成长背景与家庭环境让他们的个性大不同，在面对爱情关系时，四人又是如何思考与表达的？

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《爱情的理解》描述在KCU银行永浦分行担任行员与驻警的四位男女，在繁重的工作压力下也想要追求心中所爱。河常秀（柳演锡饰）在KCU工作三年已升到系长，对於一路耐心指导他的前辈，也被称为永浦分行的女神安秀荣（文佳煐饰）有著爱慕的眼神，虽然八卦的办公室内总流传的有关女神的不良传闻，也觉得办公室恋情很危险，但常秀仍然想要尝试爱情。



常秀为秀荣挡下令她难堪的奥客，却在业务上失误，两人被派到济洲岛追回误发的信用卡，常秀在旅程中又再度被秀荣所吸引，也鼓起勇气约她看电影，度过了一个美丽约会后，常秀决定再进一步约秀荣吃饭，两人也开始了粉红的暧昧。但无奈约定好的晚餐，常秀因为业务对帐无法完成而加班，一路狂奔到餐厅还摔坏了手机，但到了现场却已经不见秀荣的身影。



常秀不断在公司找机会道歉，但秀荣却从此翻脸不理，让他难以理解。秀荣更对常秀说，自己正在与银行的年轻驻警钟贤（郑家蓝饰）交往中！常秀左思右想还是希望能与秀荣表达自己的真心，没想到却在秀荣家楼下看见了抱著秀荣的钟贤……其实钟贤也只是比常秀早到了一步并向秀荣告白。



公司调来了新同事朴美京（琴世禄饰），美貌也不输给所谓的女神秀荣，并且她打扮光鲜亮丽个性开朗，又很善於略施小惠收买人心，很快地融入了大家。她是河常秀的大学学妹，一来就与常秀合作专案并且夺得佳绩。期间因为合作的关系两人常有独处机会，加上已是旧识，美京也相当擅长社交，看著常秀打冰上曲棍球，甚至装作不会溜冰而让常秀拉著她。虽然她喜欢常秀，两人也相处愉快，但常秀却仍然只望向秀荣，而秀荣看见美京与常秀的相处融洽，似乎也非常在意。



接下来交代了他们的家庭背景，河常秀虽然被说住在江南，但其实也只是一处半地下室，母亲营运著SPA中心为贵妇服务，母子各自独立生活，辛苦的成长也让常秀养成小心谨慎又想很多的个性。面对爱情也一样，从大学时期因为考量很多，於是完全没有谈恋爱的经验，认为必须对情感负责。



安秀荣也是从小到处打工，与弟弟感情最好但弟弟却离世，让她怨恨父母亲而离开了家乡。她好不容易考进银行成为职员，却因为学历等因素，就算再有能力，平时表现再好也无法升职，只能处理简单的汇兑工作，这也让她相当介意并且一直力求表现。苦过来的她心里阴暗面积很大，因为自卑而总是显露难以亲近的孤独感。公司驻警钟贤这位年轻人也是过著清苦生活，孝顺的他每月总是把收入立刻寄回乡下家里，正在准备著公务员考试。



反观出身富裕人家的美京，给人一种做什么事情都很有余裕的感觉，父亲是相当有力的人士，她平常开著名车上班，兴趣是在名品包上加工作画，对同事也非常大方，也用很开朗自然的方式接近自己喜欢的人，当然在工作或生活上她也享有特别的待遇，她与母亲更是SPA中心常客，美京与秀荣越走越近，也告诉秀荣自己喜欢常秀，就爱他那小心谨慎的态度。美京眼中常秀的优点，却是秀荣最无法理解的缺点。



常秀追问了多次，当天晚下班而无法准时赴约，秀荣事后为何无法原谅自己？终於秀荣说出了答案，原来当晚她在餐厅向外看，见到了朝餐厅奔跑而来的常秀，但她看见常秀突然犹豫而停住了脚步，甚至往反方向走，令她难以理解。如果常秀还在思考是不是要奔向她，那么这段感情她就不再留恋。常秀说明自己总是需要谨慎思考的时间，两人在此出现观念的分歧。



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