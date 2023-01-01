「让我领悟演戏不是为了名气，要时刻保持谦虚」《读取恶心的人们》金南佶夺大赏感谢反派演员获赞赏

金南佶在《读取恶心的人们》（解读恶之心的人们）扮演犯罪侧写师「宋河英」（宋霞永），以细腻的表演获得肯定，虽然未能拿下上半年的百想艺术大赏，但是总算在年末拿下了SBS演技大赏，是继2019年的《热血祭司》（热血司祭）时隔3年再次夺下大赏殊荣。

金南佶夺奖后的诚挚感言受到不少赞赏，他首先坦言《读取恶心的人们》是年初所播的，又因为主题比较艰涩所以大众性不足，但很感谢到现在都还没有忘记《读取恶心的人们》的观众与粉丝。

「这部剧要感谢的人很多，虽然有过迷惘，但就像朴宝蓝导演所说的『只想著被害者和他们的家人吧！』当然，在座的演员们已无需多说是最棒的。」金南佶从拍摄的感想引出感谢的话，继而表达每一部剧都一样，都是工作人员与演员一起努力下的成果，不过朴宝蓝导演和薛伊娜编剧会让他不断思考到本质意义，感谢薛伊娜编剧能跳脱原著框架创造出优秀剧本。

由於《读取恶心的人们》先前已有厉云、孔圣河与陈善圭获奖，金南佶藉此机会感谢比较特别的人，第一个就是剧中反派演员们。「《读取恶心的人们》能够完成要多亏饰演凶恶罪犯的演员们。因为饰演反派很难，虽然能够尽情展现演技，但要摒弃形象演出是很不容易的决定，不过他们以演员之名毫不犹豫演出，非常感谢展现最棒演技的反派演员们。」

「在拍摄现场，他们让我看见了演戏不是为了名气、我们国家真的出了很多优秀演员，让我演戏时领悟到在片场要时刻保持谦虚。」金南佶感谢反派演员的言论让不少观众为之动容，因为反派经常是剧中不可或缺的，但演员却碍於角色的负面很难受到任何荣耀认可，也常常被观众印下不好的形象，更遑论《读取恶心的人们》的罪犯几乎都源自真实人物。



金南佶亦提及原著作者、侧写师「宋河英」原型权日勇教授，还有开创韩国科学搜查的尹外出警卫、陈善圭饰演的警察「国荣秀」原型：「我们故事的起始，说过『要警惕因为自身有悲伤经历便将杀人藉口合理化的凶犯』，我们权日勇教授因为过去的事，心理上应该也蒙上不少阴影，但为了完成度仍来到片场给予建议，非常感谢。不亚於权日勇教授，在还没有科学搜查队的时期，提出我国必须要有科学搜查、为创立科学搜查队而努力的尹外出警卫，真心向两位走过的路表示尊敬。」

「为了我们的生命安全，不分昼夜保护我们的警察，还有在我们看不到的地方，不断为了读取恶心而努力的全国犯罪侧写师们，将此奖献给他们，谢谢！」如同先前得奖的几位演员，金南佶最后不忘感谢真实世界里维护人民安全的警察与犯罪侧写师们。



从提及反派演员，到最后将奖项荣耀归於实际守护世界的警界人员们，金南佶感言谦逊且不忘作品初衷，不仅是观众，连各大韩国媒体也赞许。例如‎《StarToday》‎形容此次SBS演技大赏「具实质意义」，认为无论是金南佶和南宫珉谁得大赏都值得，重点是两人的感言「比起结果，更让人重视过程中同样辛苦的所有演员们」。‎《mydaily》‎则下标题「金南佶大赏是冷门？真诚打造了奖杯」，以金南佶说的「拍摄时只想著被害者和他们的家人」作为引言，评论金南佶比任何人都还真诚对待作品。

▼金南佶获奖完整影片



金南佶会后在个人IG发布照片简短表达感谢，并祝福大家新的一年健康、幸福快乐。拿下优秀演技赏的陈善圭倒是再一次的感谢所有人，表达《读取恶心的人们》能斩获多个奖项相当幸福，也引用金南佶的感言将奖项献给权日勇教授与尹外出警官，并希冀大韩民国能更安全、更适合居住、全国民都能健康生活。



没有与会但收看著转播的权日勇教授，在IG及YouTube都发文恭喜金南佶与陈善圭，表示在片场的那些苦恼都历历在目，并约两人吃个饭。教授也感谢了支持的所有人、朴宝蓝导演、李瑟琪CP及薛伊娜编剧，且再次提起自己的时常挂在嘴上的「恶绝不胜正」。



拿下男女新人的厉云、孔圣河亦有发文表示新年会继续努力，孔圣河还发了剧组不少幕后照呢！



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