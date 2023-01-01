[分集剧情]《还魂：光与影》张煜愤怒逼迫陈湖警救人，对方竟藉机大开条件！复妍的去留就在一念间（EP7）

tvN奇幻剧《还魂：光与影》接续第一季讲述大湖国术士们的爱情与成长故事。 第7集里，徐律生命危在旦夕，为避免松林和西湖城叛乱引发内战，必须将他救活。

*以下内容包含《还魂：光与影》第7集关键内容！



救治徐律

得知差点害死徐律的血虫来自陈武，张煜立即冲去王宫找陈武算账，这一次松林也站在张煜身后。 陈武只好求陈湖警帮忙，陈湖警以归还陈复妍为条件告知了驱除血虫的方法。 张煜搬来世子赏赐的3万两黄金扩张火鸟结界，陈复妍含著装有血虫的水滴灯芯，趁血虫被火鸟之力吓出来，由世子抓住并将其销毁。 陈复妍赶在时限之内将水滴灯芯还给徐律，成功将其救活，也避免了大湖国内战。



归还陈复妍

虽然张煜没有明讲，但聪明的复妍深知母亲不会平白无故告知驱虫方法，已猜到张煜打算把她送回陈府。 复妍认定徐律是朋友，为救朋友性命心甘情愿，但让她难过的是，张煜就这样同意送走她，还说她已经没有用处，也没有一丝挽留。



灯笼熄灭时

送走复妍的张煜也很纠结，偏偏曾经被复妍熄灭的灯笼开始闪烁，就像他的心在理智和后悔间不断摇摆。 复妍回陈府前到精进阁拿东西，恰好撞见张煜。 张煜解释那句「没有用处」的意思是他不再打算取出冰石，解开了她的误会。 这一次张煜请复妍决定他要如何抉择，复妍向他脸上吹一口气：「让灯熄灭吧。」 确定心意的两个人终於拥吻在一起！



下集预告里，张煜终於要正式向复妍求婚了！世子命张煜前往北境守护边疆，表示会全力支持陈武。 而落寿的灵魂即将耗尽，这副身体迟早会由陈复妍本人的灵魂接管...... 第8集将在今晚通过Netflix公开！



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