李钟硕❤️IU元旦PO长文回应恋情：「像姜丹伊的存在、是妹妹也像姐姐」「给我真心鼓励的可靠可爱之人」

前天在颁奖礼告白、昨天正式承认，今天在各自的粉丝官咖里亲自分享爱情的喜悦，这进展甜到好像在拍偶像剧耶XD

IU今日上午在粉丝官咖PO长文祝大家新年快乐，也首次提到与李钟硕的恋情：「看到新闻的人应该都知道了，我在恋爱。 一直担心我是否安好的Uaena也许吓了一跳，所以很小心谨慎，但... 是的，变成这样了。」



「正在和一直是同僚的人互相依靠、带著好的心意培养这份感情。 很感谢他长久以来为我应援、总是对我说『你很帅气』、给我真心的鼓励，是很可靠和可爱的人。」

「Uaena们一直很关注我，我想大家也感觉到了，最近我情绪平稳、正在度过很好的时间。 最近对於工作格外有信心和热情，原因之一就是有一位总是在身边给我称赞的好朋友。」

「既然大家都知道了，我们会好好地低调交往、不让大家担心...！抱歉让大家惊讶，对於即便如此仍最先给我祝贺和问候的Uaena非常抱歉也非常感谢。」



李钟硕也在同一天通过粉丝官咖分享心情：「大家看到新闻也许很惊讶... 就是新闻里那位朋友。 20代中期第一次遇到缘分、不只是懵懂的爱慕，但也因未能实现而遗憾。 很长时间都是作为朋友相处，直到现在才变成这样。」

「她是在我努力生活时也一直占据内心一角的朋友。对我而言是像姜丹伊的存在。 作为朋友分享方向和生活上的烦恼、给我依靠，虽然是妹妹但偶尔也像姐姐，像成熟的大人但也是我想守护的帅气朋友。 现在让我想成为更好的人。」 姜丹伊是李钟硕主演电视剧《罗曼史是别册附录》的女主角，他表示这样讲的话粉丝比较容易理解他的感受。



李钟硕去年12月30日在MBC演技大赏凭《黑话律师》获得大赏，发表获奖感言时提到一位在他最烦恼时给与积极想法的帅气朋友，说已经喜欢和尊敬这位朋友很久，引起不少人猜测是向女友告白。



第二天D社就放出两人先后到日本共度圣诞、已低调交往4个月的消息，李钟硕也很快就通过所属社承认恋情，引来众多网友祝福！



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