《财阀家的小儿子》演活会长爷爷的李星民上新闻节目啦！过往发言：「下辈子不想再当演员」有原因

《财阀家的小儿子》播毕后，令大家念念不忘的就是这位超有气势的会长爷爷李星民，而他也受邀来到JTBC的新闻台《News Room》进行访谈，除了聊到拍摄这部作品的过程外，竟然还透露了自己对演员这个职业并不喜欢？

李星民在29日播出的《News Room》访谈中，褪去了剧中老装的他其实只有54岁，看起来年轻不少。李星民提到了自己饰演《财阀家的小儿子》中的陈养喆会长，而这角色并不属於他真正的年龄层，於是要演出符合那年纪的样子是令他最花心思的，最先考量的是，不该因为这点而妨碍了观众收看。



说到有没有其中哪一场戏出自於李星民自己的想法呢？李星民提到，他对著年幼的陈导俊（金康勋饰）说：「你是不是能预知未来？」这边原本剧本上并没有要他瞪大眼睛逼问著金康勋，而李星民却想要表现出「爷爷咬定导俊能够预知未来」的样子，於是跟导演讨论后加了这样一个表情与动作，的确相当到位。



主持人说到剧中的会长就像很多人的爷爷一样，李星民也说：「我喜欢我饰演的角色陈养喆，对这角色产生了很多情感，想像到这个人有多么激烈的生活，也有点能理解最终他只能活到这程度的原因。」对於李星民的演技如此有说服力，他则表示说服力的来源应该是剧本，而在演出的时候将其扩张放大，那就是演员的责任所在。



李星民的精湛演出引发许多话题讨论，尤其是他在剧中使用的大量方言，庆尚道出身的他说：「这次的作品中几乎没有即兴发挥的部份。」就连他家乡的老友看了都来电问他，是否真的没有一句是自己即兴加的？拍摄过程中李星民也对导演说这些方言表达真的很完美，相当符合那个年纪会用的单字及语调，原来作家的丈夫就是庆尚道人，台词也经过考据而来，让李星民赞叹不已。



拥有出色演技的李星民，在过往访谈中就曾提到「下辈子不再当演员」这句话，他也亲自说明了原因。李星民表示他自己除了演戏以外，从没做过其他的工作，所以其实很想尝试看看。他也听说其他的演员也会打工或是有其他兼职，但他却从来没有这种经历，没有体验过别种生活，他偶尔会觉得这样有点可怜，所以才提到下辈子不想再当演员了。李星民也不忘透露明年有电影作品将与观众们见面，是与赵震雄合作的《对外秘密》，请大家期待。他也不忘祝福大家新年的愿望都实现！



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