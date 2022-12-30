珉豪被问「是否考虑成为《我独自生活》的固定成员？」镜头一转...Key的表情太经典！

《2022 MBC演艺大赏》在29日晚上举行，朴娜勑和SHINee珉豪一起作为嘉宾颁奖。

朴娜勑问了珉豪：「要不要考虑成为《我独自生活》的固定成员呢？」珉豪表示：「我是觉得挺好的，但是对我们Key...」镜头马上转到很正经的Key，珉豪：「呀～你表情放松一点！」这也让朴娜勑说：「两位看著感情真好。」



之前在《我独自生活》中，曾公开 SHINee Key＆珉豪的一天，两人个性超级反差又超爱斗嘴，播出后受到许多观众喜爱。之后，两人还一起拍摄网综《朋友，愿望清单》，为了实现对方的愿望，还因此「强制合宿」，当然又是一直吵架 XD



Key曾在《Radio Star》挚友特辑中提过如果和珉豪在外面相遇的话，绝对不会成为朋友，「我们是被合约绑起来的缘分，过了差不多10年才理解，原来还有这样子的亲辜啊！」虽然兴趣和个性都不一样，但也因为互相理解对方，才总是离不开彼此吧～期待之后可以在《我独自生活》再看到他们啦！



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