开春最强惊喜SHINee 珉豪台北见面会2023/1/1准时开卖!座位、票价全公开！

「SHINee WORLD」抢票倒数！被粉丝盛赞「颜值零死角」，韩流顶级男团SHINee「门面担当」的珉豪，确定2023/1/29晚间於TICC台北国际会议中心举办「2023 BEST CHOI’s MINHO LUCKY CHOI’s IN TAIPEI」粉丝见面会！消息一出所有人都在期待抢票的那一天！

由於来台时正逢新春之际，珉豪也邀请全场粉丝一起欢度，感性的他表示：「正逢新年迎春，承袭长辈说法，这是个团圆的日子！希望当天我也能跟全场粉丝一起团圆，我们真的太久没见面了！大家都还好吗？」售票日订为2023/1/1（日）PM1：30於全省IBON机台与网站系统启售，票价分为A、B、C三种，A区「NT$5,000」、B区「NT$4,000」、C区「NT$3,000」与身障席「NT$2,500」，购票网址：https://ticket.ibon.com.tw/



选在过年迎新期间的大年初八举行，珉豪希望能感受台湾年节气氛外，也将带来最精彩的演出内容，同时献唱最新专辑作品，珉豪说：「最近也正忙於为自己『CHASE』新专辑做各地宣传与粉丝见面会，几乎都没休息，但我却一点都不觉得累，因为听到粉丝对我作品的肯定，让我觉得辛苦很值得，因此也希望能快快来台湾，我也非常想亲自听到你们的声音啊！」





［2023 BEST CHOI’s MINHO LUCKY CHOI’s IN TAIPEI］

演出日期：2023/1/29（日） 晚上6：00（依现场实际情况而定）

演出地点：TICC台北国际会议中心

演出地址：台北市信义区信义路五段1号

售票系统：Ibon售票系统

购票网址：https://ticket.ibon.com.tw/

启售时间：2023/1/1（日）下午1：30

票 价：A区NT$5,000 / B区NT$4,000 / C区NT$3,000（对号入座） / 身障席NT$2,500

主办单位：华艺娱乐股份有限公司（主办保留异动之权利）

华艺娱乐FB：https://www.facebook.com/DA.tvEntertainment

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