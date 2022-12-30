SEVENTEEN和NewJeans的艰难交流！夫胜寛连问三遍「快要回归了吧？」 对方笑而不语，其中误会大了！

男团SEVENTEEN近日通过Weverse直播，分享了遇见NewJeans时发生的小插曲，真的又意外又好笑XD

事情是这样，SEVENTEEN有一次和NewJeans碰面时互相问候、气氛很友好，夫胜寛稍晚才到，於是大家叫他也讲句话。 夫胜寛不想摆出老顽固的架势去给建议什么的，只希望大家幸福就好，於是脱口而出：「祝万寿无疆！」



然后意识到NewJeans有外国成员可能听不懂这句话，又想起看到新闻说她们快要回归，於是问：「快要回归了吧？」 不料Hanni露出尴尬的笑容，夫胜寛於是又问一次：「快要回归了吧？」 这次五位成员一起笑，但仍然没有人回答。夫胜宽还想努力，但成员们发觉气氛不对便笑著拉他离开、结束对话。不过夫胜宽还是不懂，自己究竟讲错了什么？



后来经过本部长传话才知，当时因为环境嘈杂，NewJeans根本没听清他说的是什么，误把「快要回归了吧？」 听成「不能回归了吧？」XD尹净汉：「当时她们一定很惊慌吧，心想我们为什么不能回归？」 再配合夫胜寛诚恳热切的表情，还连问了三遍，真的是史诗级误会XD



好在双方都在同家公司，最终通过工作人员顺利解开了误会。 最后夫胜寛做了结语：「我真的超爱《Ditto》。」



后来NewJeans的粉丝在聊天app里提到这件事，Minji也觉得很好笑：「kkkk不能回归了吧kkkk我甚至只听到『不能... 了吧？！』 虽然嘴上在笑，但眼睛已经转了一百次...（*快速思考的意思）究... 究竟是说不能做什么？」XD



网友看到这边也被笑翻：「双方内心都十分惊慌kkkk」、「为什么这种事总是发生在夫胜宽身上kkk」、「先问候万寿无疆紧接著说人家不能回归，差点变成故意找麻烦的前辈kkk」、「双方都好可爱kkk」。



아이썰너무웃기다

뉴진스 분들이 인사 오셔서 시끌시끌 한 와중에 승관이가 컴백 곧 하시죠? 했는데 하니님께서 그냥 웃으셨대 그래서 한 번 더 말했는데 또 그냥 민망하게 웃기만 하셔서 승관이가 뭐지 뭘 잘못 말했나 하고 있었는데 알고보니까 뉴진스 분들은 컴백 못 하시죠? 로 들으셧대ㅠㅠㅋㅋㅋ pic.twitter.com/WNMbBhWWrH — (@kuing_1230) December 28, 2022

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