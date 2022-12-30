感人奇幻巨献《大明星多重宇宙》权相佑直呼「大明星太难演」!携手「最强绿叶」吴正世1月27日颠覆命运!

最新感人奇幻巨献《大明星多重宇宙》，由《缘来大饭店》制作团队、《天国的阶梯》权相佑、《虽然是精神病但没关系》吴正世、《结过一次了》李珉廷、《无价之保》朴昭怡、《机智医生生活》金隽共同演出，故事叙述超人气的「千万票房演员」朴江（权相佑 饰），十分享受丰富的单身生活，没想到却在圣诞节迎来180度的人生大转变……

《大明星多重宇宙》马大允导演透露，是以权相佑和吴正世两人的形象构思本作剧本，他表示：「在企划本作时，很多人都跟我说权相佑和吴正世很适合这两个角色，他们两位都很适合扮演大明星和经纪人的角色，拍摄时也展现很好的默契！」权相佑这次在《大明星多重宇宙》中所饰演的「朴江」原本是个目中无人的大明星，后来意外变成朋友的经纪人，对於这个角色，他表示：「我所饰演的大明星角色他失去了初心，而且有很多绯闻，还很随便对待经纪人，后来他却在一夜之间成为朋友的经纪人！我和吴正世所扮演的大明星在对戏时非常有趣，觉得自己演经纪人时真的比较自在！」



此外，吴正世这次则饰演从经纪人突然变成大明星的角色「赵允」，他表示：「这个角色原本都要努力帮艺人收烂摊子，后来突然变成除了爱以外什么都不缺的大明星。经纪人和大明星这两个角色对我而言都很辛苦，但诠释经纪人角色时可能稍微自在一点！」吴正世也十分感谢权相佑的帮助，他说：「托权相佑的福，我才能稍微自在一点扮演大明星。喜剧演技真的很难，我在拍摄现场一直感到很害怕且怀疑，但幸好有权相佑在，让我不再担心！」



《无价之保》朴昭怡、《机智医生生活》金隽两位当红童星在《大明星多重宇宙》中，饰演权相佑和李珉廷的孩子，让整部作品变得更有活力，权相佑也大赞他们精彩的演技，他说：「昭怡和金隽就像是童星界的IU和朴宝剑，在拍摄现场完全感受到他们深受喜爱的原因！昭怡能精准抓到该落泪的时机点；金隽的演技则是自然到令人区分不出来他是在演戏还是在玩，因为有他们的参与而让电影变得更有趣！」权相佑透露对他而言，本作除了有机智幽默、感动外，也是部别具意义的作品！年度动人奇幻巨献《大明星多重宇宙》2023年1月27日在台上映！





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