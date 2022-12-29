[分集剧情]《谢幕：树立而死》奶奶反问「我演得好吗？」让姜河那泪崩！人生如戏完美谢幕 (EP15－16完)

[有雷]《谢幕：树立而死》本周已播出完结篇，收视率虽然一路开高走低，不过感觉本部作品有种传承的特殊意义。姜河那最终想以自己专长的舞台戏剧献给奶奶，将自己被成东镒找来扮演假孙子的所有细节编成戏剧《谢幕》，演出给全家人看，而奶奶遗嘱上的附加条款，也巧妙化解了酒店原本将被出售的危机。

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《谢幕：树立而死》奶奶病危再度清醒，要求见孙子文成，大家仍决定由在宪（姜河那饰）去见奶奶。他在病床边痛哭并向奶奶坦白一切，没想到奶奶却说自己早已知道他是假扮的…让在宪惊讶不已。奶奶也知道全家人为了带给她最后的幸福回忆，这段时间的辛苦付出，即便有些徵召让她发现可能这不是真的孙子李文成，她却闭口不言。还反问在宪：「我演得好吗？」逼哭所有观众。



在宪告诉李文成（卢相铉饰）奶奶始终对他们一家人怀有亏欠，这才让文成想报复奶奶的心思稍微放松了些，重新思考如何面对奶奶。在宪也找上裴东济（权相佑饰），要他看清自己对朴世妍（河智苑饰）莫名的执著到底是为了什么，这也让裴东济放弃了逼著世妍与他结婚的念头。



奶奶出院要求回家，向家中每一个人说出内心的爱与感谢，短短的几个字让所有人泪眼相对，奶奶说心中虽有许多话，但是最终仍以这短短的我爱你、谢谢你来总结。



众人带著奶奶来到剧场看在宪准备已久的演出，原来他将自己与郑室长（成东镒饰）的相遇，以及他与允熙（郑知苏饰）接受了假扮孙子的提案，以及他们来到这个家庭中有多么惊险刺激，一切的一切细节都化为舞台上的情境与台词，二哥世奎（崔代勋饰）更是巧扮郑室长令大家会心一笑。看著舞台上的人正在演绎著自己的故事，也许看来有趣，但正所谓人生如戏，戏如人生，回首看自己过往的风波，当时的内心纠结或所有情绪，都化为令人难忘的回忆。



奶奶的遗嘱除了将自己财产的10％分给了郑室长与管家，其余则是均分给兄妹三人与文成，但在文成正式取得南韩身分之前，必须以信托管理，於是乐园酒店必须维持原状，不能在此状况下出售，也让兄妹的股权之争就此告一段落。这场奶奶的人生大戏结束了，大家回到了各自的生活，刘在宪也终於能够以自己的身分重新认识朴世妍。



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