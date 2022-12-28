《财阀家的小儿子》朴智贤：「导演只让我试镜牟贤珉……一次就通过了」自认与剧中角色相似度为0！

演员朴智贤在《财阀家的小儿子》中表现出不可或缺的存在感，而其实她也透露虽然打开了剧本中三个角色包含牟贤珉、徐旻瑛、Rachel，不过试镜时导演直接让她演出牟贤珉一角，并且一次通过试镜。

在《财阀家的小儿子》中朴智贤所饰演的牟贤珉，嫁入顺洋集团成为长孙陈星俊的太太，剧中的她充满野心的眼神，总有著强烈的存在感。当然《财阀家的小儿子》是许多演员们都希望能够参与的一部作品，当时朴智贤觉得只要有机会能够演出任何一个角色，都会努力表现自己。导演曾说看过她演出的《你喜欢布拉姆斯吗》，虽然一开始她也想要尝试徐旻瑛、Rachel等其他的角色，但导演只让她演出牟贤珉的部分，而她也懂「已经被当成贤珉了」，於是顺利一次OK通过了试镜。



剧中的牟贤珉是贤诚日报的长女，嫁入顺洋集团成为长孙媳，为了成为顺洋真正的主人而只往利益看齐的人物，无法容忍一次失误，靠自己之力开拓自己未来的生活，活出独立女性样貌的人物。但朴智贤觉得自己与牟贤珉的相似度根本是0，她觉得虽然牟贤珉是很了不起的女人，饰演这角色有种代理满足的感觉，但她自己却不是一个野心或企图心这么高张的人，只希望一天一天笑著幸福过生活，一天一天能做自己喜欢的事情，不太可能做到像牟贤珉那样对未来绘制出大蓝图而一步步实践梦想。



即使内心相似度0，但朴智贤则为了外表100％相似而下足功夫，必须以复古造型说服观众。除了自己采购化妆品外，朴智贤还勤逛复古店家或是以海外直购的方式买进戏服。她细数了许多场面的帽子或服装都是自己添购的，也与造型师努力在配件的部分装饰，完成了牟贤珉在剧中的造型。不过她所购入的服装有一半因后来觉得风格不符，最后没能登场。



其实回顾朴智贤的作品，似乎总是演出「讨人厌」的角色，从《你喜欢布拉姆斯吗》、《柔美的细胞小将》到《由零开始爱上你》，似乎都是男女主角恋情中的一大阻碍，而这些经验也让她演出《财阀家的小儿子》的牟贤珉时更加出色，朴智贤也在网路留言看到大家对她的评价是「演技不错，演得太讨厌了」，对於大家会因为角色而留言骂她，她并不因此感到反感，而认为这是演员的任务，她必须制造剧情中的矛盾。而身为演员，朴智贤自然也希望再尝试其他更多种类的角色演出。



而演出《财阀家的小儿子》后，朴智贤笑著说连IG追踪人数都上涨了两倍！得到许多观众们的关心也让她感到幸福，她表示自己对所有的作品都是付出一样的努力，而经年累月下来，中途也曾感到不安与挫折，但自己真的很喜欢演戏，也觉得在一件事情上投入了长时间的努力，是件很有意义的事。在《财阀家的小儿子》之后，朴智贤将以电影《Hidden Face》再与大家见面。

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