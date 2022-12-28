《财阀家的小儿子》荣登年度收视冠军！盘点剧中四大精彩看点

人逢喜事精神爽！韩国男神宋仲基日前除了大方认爱英国女友，由他主演的奇幻剧集《财阀家的小儿子》也以26.9%高收视成为「2022年韩剧收视冠军」，认真爱情事业两得意！

《财阀家的小儿子》集复仇、穿越与狗血题材於一身，当中宋仲基与「演技之神」李星民同台飙戏更让观众欲罢不能，今日为你重点推介剧集后段的四大精彩位，观众不妨趁著年末连假重温这部年度话题作！

如有还未看的朋友，以下内容有点剧情，请斟酌收看！



精彩推介一：李星民演活脑退化

顺洋大家长陈养喆（李星民饰）在第十二集罹患脑动静脉畸形，还出现了脑退化和妄言症状，但是为了协助孙子陈导俊（宋仲基饰）登上顺洋金融社长一位，他赌上性命向医生要来稳定状态的药物。遭到子孙的一连串试探后，陈养喆在电梯内对著导俊发脾气，更不自觉当场失禁，眼神尽是无助。精明一辈子的老人由盛转衰，最后被逼向现实妥协，令人看得不舍，李星民出神入化的演技也让观众拍烂手掌，无负「演技之神」之名。



精彩推介二：爷孙之情赚人热泪

陈养喆病危，他的心腹李室长代他宣布遗嘱：所有子孙都能分到遗产，唯独备受看重的导俊却没分到一分一毫；后来导俊看到爷爷订立遗嘱的影片，片中陈养喆喊道：「你没听过置之死地而后生吗？那家伙肯定会不惜一切找出活路，你们大可看清楚！我知道他就算出卖我，也一定会买下顺洋！导俊是我的孙子，是和我最像的、我的孙子。」陈养喆深知如果让导俊直接继承顺洋，可能会替他带来杀机，加上他亦相信导俊能凭藉个人力量买下顺洋，因此才改写遗嘱，好让他东山再起；这场戏让不少网民直呼「爷爷骗走我好多眼泪」、「这是爷爷仅有流露慈爱的刹那，情绪细微的转换太具感染力了」，值得一看再看！



精彩推介三：宋仲基自己杀自己

踏入结局周，陈导俊展开绝地反击，顺利让大伯（尹帝文饰）和二伯（赵汉哲饰）心生嫌隙、继而互咬，令集团形象大伤；此时导俊捐出七千亿回馈社会，获民众大赞人格高尚，他亦因而被推荐成为下任会长。可是，顺应剧中「上辈子会发生的事，这辈子也注定会发生」的设定，陈导俊在上任前遭到暗算，再次遇上死亡车祸，而他在死前一刻，竟发现杀死自己的人就是「自己」——尹炫优！



精彩推介四：揭开幕后big boss

陈导俊死去，以「尹炫优」的身份醒过来！为了报复陈家，炫优寻求陈导俊合作伙伴吴世炫（朴赫权饰）的帮助，期后更发现杀害「尹炫优」的人是顺洋长孙陈星俊（金南喜饰）、杀死「陈导俊」的则是大伯陈荣基（尹帝文饰）！炫优在法庭上坦承受到指使而把车停在路口，导致陈导俊的座驾被大卡车夹击而死，但他也拿出证据指证陈荣基，令陈氏父子受到法律制裁，陈家只得全面退出顺洋经营权；尹炫优则加入吴世炫的奇迹投资，揭开新的一章。



改编自同名网路小说的奇幻韩剧《财阀家的小儿子》已於「黄Viu煲剧平台」全套上架，香港观众可以趁著年末连假足本重温。

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