《財閥家的小兒子》朴智賢：「導演只讓我試鏡牟賢珉…一次就通過了」自認與劇中角色相似度為0！

演員朴智賢在《財閥家的小兒子》中表現出不可或缺的存在感，而其實她也透露雖然打開了劇本中三個角色包含牟賢珉、徐旻瑛、Rachel，不過試鏡時導演直接讓她演出牟賢珉一角，並且一次通過試鏡。

在《財閥家的小兒子》中朴智賢所飾演的牟賢珉，嫁入順洋集團成為長孫陳星俊的太太，劇中的她充滿野心的眼神，總有著強烈的存在感。當然《財閥家的小兒子》是許多演員們都希望能夠參與的一部作品，當時朴智賢覺得只要有機會能夠演出任何一個角色，都會努力表現自己。導演曾說看過她演出的《你喜歡布拉姆斯嗎》，雖然一開始她也想要嘗試徐旻瑛、Rachel等其他的角色，但導演只讓她演出牟賢珉的部分，而她也懂「已經被當成賢珉了」，於是順利一次OK通過了試鏡。



劇中的牟賢珉是賢誠日報的長女，嫁入順洋集團成為長孫媳，為了成為順洋真正的主人而只往利益看齊的人物，無法容忍一次失誤，靠自己之力開拓自己未來的生活，活出獨立女性樣貌的人物。但朴智賢覺得自己與牟賢珉的相似度根本是0，她覺得雖然牟賢珉是很了不起的女人，飾演這角色有種代理滿足的感覺，但她自己卻不是一個野心或企圖心這麼高張的人，只希望一天一天笑著幸福過生活，一天一天能做自己喜歡的事情，不太可能做到像牟賢珉那樣對未來繪製出大藍圖而一步步實踐夢想。



即使內心相似度0，但朴智賢則為了外表100％相似而下足功夫，必須以復古造型說服觀眾。除了自己採購化妝品外，朴智賢還勤逛復古店家或是以海外直購的方式買進戲服。她細數了許多場面的帽子或服裝都是自己添購的，也與造型師努力在配件的部分裝飾，完成了牟賢珉在劇中的造型。不過她所購入的服裝有一半因後來覺得風格不符，最後沒能登場。



其實回顧朴智賢的作品，似乎總是演出「討人厭」的角色，從《你喜歡布拉姆斯嗎》、《柔美的細胞小將》到《由零開始愛上你》，似乎都是男女主角戀情中的一大阻礙，而這些經驗也讓她演出《財閥家的小兒子》的牟賢珉時更加出色，朴智賢也在網路留言看到大家對她的評價是「演技不錯，演得太討厭了」，對於大家會因為角色而留言罵她，她並不因此感到反感，而認為這是演員的任務，她必須製造劇情中的矛盾。而身為演員，朴智賢自然也希望再嘗試其他更多種類的角色演出。



而演出《財閥家的小兒子》後，朴智賢笑著說連IG追蹤人數都上漲了兩倍！得到許多觀眾們的關心也讓她感到幸福，她表示自己對所有的作品都是付出一樣的努力，而經年累月下來，中途也曾感到不安與挫折，但自己真的很喜歡演戲，也覺得在一件事情上投入了長時間的努力，是件很有意義的事。在《財閥家的小兒子》之後，朴智賢將以電影《Hidden Face》再與大家見面。

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